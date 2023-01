Pavel Bartoș a povestit cu și-a cucerit soția în urmă cu 20 de ani: „Ne-am descoperit pe parcurs”

Pavel Bartoș a împlinit 48 de ani. Îndrăgitul actor și prezentator are toate motivele să fie foarte fericit de ziua lui de naștere anul acesta. Alături de el sunt persoanele dragi, iar pe plan profesional i s-a îndeplinit un mare vis, pentru că a dus la bun sfârșit proiectul pentru filmul „Ramon”. în care este atât actor, cât și producător.

Astăzi, în ziua în care a împlinit frumoasa vârstă de 48 de ani, va petrece ziua împreună cu prietenii și familia, dar seara se va afla la Teatrul Odeon.

Pavel Bartoș a împlinit 48 de ani

Pavel Bartoș și Anca au o căsnicie care poate fi dată drept exemplu multor persoane. S-au îndrăgostit în urmă cu mai bine de douăzeci de ani, iar din povestea lor de dragoste au venit pe lume trei fetițe minunate. Acum, actorul a dezvăluit cum a reușit, de fapt, să o cucerească pe partenera lui de viață.

Astăzi, după ce își sărbătorește ziua de naștere, va urca pe seară pe scena teatrului Odeon, acolo unde joacă în spectacolul „One Man aproape Show”, iar pe seară, telespectatorii Pro TV îl pot urmări în prima ediție din sezonul 13 al emisiunii „Românii au talent’, începând cu ora 20.30. Culmea, simpaticul actor a dezvăluit că a și uitat când este ziua lui, atunci când a programat avanpremiera filmului „Ramon”, în ajunul aniversării lui.

„Am și uitat că va veni ziua mea. Nu știu, eu vreau doar să îi provoc să vină la acest film, să se bucure de Ramon, care, iată, din 3 februarie, intră în cinematografe, . Am niște principii, așa, destul de simple. Unul este să te bucuri din plin de viață, dar tot timpul nu doar de Crăciun sau de Revelion sau de Paști, nu.

Să te bucuri, în general, iar filmul ăsta asta face: vrea să bucure într-un fel sau altul. Se va regăsi toată lumea: are și emoție, are și iubire, are acțiune și comedie, are de toate, acum depinde doar de cei de acasă.

A fost cum l-am văzut noi, cum l-am gândit și atunci am zis că trebuie să fie un pic altfel, adică nu pot fi eu jucându-mă. În general, îmi place să mă joc cu fața mea când joc un personaj, să însemne ceva acea apariție și, uite, mă bucur că am ajuns la această concluzie. Încă asta e forma cea mai simplă a lui, adică are și alte variante mai hard, cum îi zic eu, mai Mihai Petre.

(..) Nu știu, cred că cei de la teatru mi-au pus spectacol ca să dau o băută, după, să fac cinste cu prezența, normal că am să dau colegilor, dar nu e ceva simandicos, e așa o chermeză… (…) S-au aliniat planetele. E o ediție senzație, atât vă spun! Este așa cum este și titlul: 13 magic! (n.r. despre Românii au Talent”, a declarat Pavel Bartoș, potrivit !.

Cum și-a cucerit Pavel Bartoș soția

Teatrul i-a adus lui Pavel Bartoș și întâlnirea cu soția lui. Chiar dacă s-a lăsat greu cucerită, au reușit să aibă o familie superbă și să reziste mai bine de două decenii împreună.

„Ne-am cunoscut la Teatrul Național din Timișoara, așa a început. Și ne-am descoperit pe parcurs. De fapt ne-am descoperit când a vrut a mea soție să se lase descoperită și a făcut bine, că atunci a trebuit să scoată tot ce e mai bun din mine.

După un an, un an și, adică nu a fost atât de simplu. (n.r. când a reușit să o cucerească) Dar, uite, că rezultatul și tot ce s-a întâmplat, după, a confirmat că a meritat vorba aceea să mă lupt. Vezi? Ceea ce face și Ramon! Când crede în ceva, se luptă până la capăt!”, a mai povestit Pavel Bartoș.

Pavel Bartoș a dezvăluit că are un singur lucru în comun cu personajul său Ramon și anume dorința și capacitatea de a lupta până la capăt pentru visurile în care crede cu adevărat.

„Nu știu, cred că e diferit. Singurul punct comun, pe care, cumva, îl avem este că și eu și el atunci când cred într-un vis merg până la capăt. Când cred în c , indiferent de câte obstacole, de câte greutăți sunt, merg până la capăt. Am visuri, dar nu sunt neîmplinite, ele se vor împlini. Și filmul „Ramon’ acum un an era un vis neîmplinit, acum iată un vis împlinit.

Dar, de obicei, le iau pe toate pe rând. Știi cum e: termini cu un vis, îl pui deoparte, vine alt vis. Nu poți să le faci pe toate deodată sau să crezi că le poți face tot timpul, nu. Și cred că toate visurile au momentul lor’”, a mai completat Pavel Bartoș.