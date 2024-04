Pavel Bartoș se ține de glume! „Scandal” cu Jennifer Lopez pe internet (VIDEO)

În vârstă de 48 de ani, Pavel Bartoș se numără printre cei mai cunoscuți actori și prezentatori de la noi din țară. Acesta este căsătorit de 20 de ani cu Anca Bartoș și : Eva, Rita și Sofia.

Pavel Bartoș, glume de zile mari cu Jennifer Lopez

Inventiv și mereu pus pe glume, prezentatorul de la „ ” este foarte activ în mediul online.

De curând, Pavel Bartoș și-a surprins fanii cu un video postat pe pagina sa de Facebook, acolo unde nu a ezitat să facă haz de necaz. Aparent aceasta făcea un „duet” cu Jennifer Lopez.

„De Sfântul Ioan am ciocnit și eu un pahar cu Ioana a lu’ Lopez. Să fiți iubiți, sfinților! V-am pupat!”, a scris vedeta la postarea făcută.

Pavel Bartoș a ajuns pe masa de operație de Crăciun

Pavel Bartoș a avut parte de un Crăciun neobișnuit. Vedeta a fost supus unei intervenții chirurgicale și . El însuși a informat fanii că totul s-a desfășurat bine și că perioada de recuperare va fi destul de lungă.

„Recunosc, anul astă Moș Crăciun mi-a adus mai multe cadouri decât mă așteptam si unul nu pentru că am fost cuminte, din contră, am fost tare neastâmpărat și cu o operație m-a gratulat! Una la menisc, ligament încrucișat și ceva cartilaje de reparat, dar sunt bine, acum și sănătos, culmea, la fel de frumos! E… un pic o să mă chinui cu aceste bețe de schi, pardon, catalige in forme de cârje, dar până mă însor îmi trece!”, a declarat prezentatorul de la Pro TV pe pagina sa de Facebook.