Piața muzicală în 2025: Câți bani primesc Smiley, Andra și Delia pentru un concert?

Deși tarifele sunt într-o perioadă de stagnare, cei mai mari interpreți din România continuă să fie răsplătiți generos pentru prestațiile lor. Andra, Delia, Horia Brenciu, Smiley, Loredana Groza și Ștefan Bănică Jr. se numără printre cei mai bine plătiți artiști ai momentului. Impresarul Radu Baron a dezvăluit pentru tarifele acestora, precum și ale altor artiști de renume.

Onorariile celor mai căutați artiști din România

Potrivit impresarului Radu Baron, onorariile artiștilor diferă în funcție de locația și tipul evenimentului. „Depinde unde cânți, cât de departe de casă. Organizatorii trebuie să le asigure tuturor și transport, cazare și masă”, precizează acesta.

Când vine vorba despre artiștii de muzică populară, variază. „Elena Merișoreanu, Gheorghe Turda și Sofia Vicoveanca cer între 1.000 și 1.500 de euro pentru un recital de 45 de minute sau o oră, dacă nu au și formație. Dar, de exemplu, Vlăduța Lupău ia în jur de 10.000 de euro, cu echipa, cu instrumentiștii. Acest onorariu, de peste 10.000 de euro, îl au și Viorica și Ioniță de la Clejani și Taraful Rutenilor, cu Carmen Chindriș”, spune Radu Baron.

Artiștii de top: peste 15.000 de euro pentru un concert

„Andra, Delia, Brenciu, Smiley, Loredana Groza și Ștefan Bănică Jr sunt plătiți foarte bine, au onorarii de peste 15.000 de euro la concertele foarte mari, sunt cei mai scumpi de pe piața muzicală. Nu au mai crescut tarifele în ultima vreme, sunt cam staționare, pentru că nu duce piața, plătitorii de bilet nu au salarii foarte mari, viața s-a scumpit, astfel că e greu să crești prețul unui bilet, și așa destul de ridicat, de peste 100 de lei”, explică impresarul.

Tarifele artiștilor de muzică populară

Gheorghe Turda a explicat că are două tipuri de onorarii, în funcție de prezența orchestrei sale: „Dacă merg să cânt singur, am un onorariu de 1.500 de euro, iar dacă merg cu orchestra, crește la 5.000 de euro. Am cinci instrumentiști pentru un program de o oră. Dar eu le mai fac o surpriză, mai susțin încă un program, bonus pentru mireasă. La nuntă, cântăm piese vesele, ca să danseze lumea, să încingă hora, să se bucure”.

De asemenea, Elena Merișoreanu a dezvăluit că percepe un tarif mai mic: „Eu, la o nuntă, pentru un program muzical de 45 de minute, iau 1.000 de euro. Este foarte bine. Am impresar, el stabilește spectacolele, își ia și el partea lui”.

Mihai Trăistariu, același tarif din 2006

Un alt caz aparte este Mihai Trăistariu, care nu și-a modificat onorariul încă din 2006, când a obținut locul 4 la Eurovision cu piesa Tornero. „Eu cer întotdeauna 1.500 de euro, indiferent unde cânt, că e în România, în Bulgaria sau în oricare altă țară. Aceștia sunt banii, e tarif fix, atât costă prezența mea pe scenă la evenimente. Am acest onorariu din 2006, de când am câștigat locul 4 la Eurovision, cu piesa „Tornero”. Cânt și muzică ușoară, și populară, am un program cu toate genurile muzicale, pentru toate gusturile. Lumea vrea și să danseze, să încingă hora, la petreceri!”, a precizat artistul.

Industria muzicală românească, într-o perioadă de stabilitate

Deși costurile organizării concertelor au crescut, onorariile artiștilor au rămas la un nivel constant în ultimii ani, iar tarifele de peste 15.000 de euro sunt rezervate doar pentru numele mari din industrie. Publicul este, în continuare, dornic de spectacole live, iar organizatorii trebuie să găsească echilibrul potrivit între prețul biletelor și onorariile artiștilor.