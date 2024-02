Povestea de dragoste dintre Steliana Sima și soțul ei / Cei doi sunt căsătoriți de peste 30 de ani

Steliana Sima, dezvăluiri despre fiul ei

nu doar că împărtășește o legătură puternică cu soțul ei, dar și cu fiul lor, Cătălin. Acesta s-a căsătorit cu Laura, iar Steliana vorbește despre momentul emoționant în care cei doi s-au logodit, subliniind că au o relație minunată. Cu umor, artista mărturisește cum este să fie :

„Nu stau cu mine în casă. Când te vezi mai răruț, știi că e drăguț, ne înțelegem bine, nu avem timp să descoperim lucrurile care ne deranjează. E cel mai bine așa! Ieșim împreună la restaurant, e bine! Ei se cunosc de mulți ani. La un moment dat au pus piciorul în prag și au zis: “Hai, ce facem?”. (…)

Îmi aduc aminte că eram la mare cu toții și ne-au pus în fața faptului împlinit: „Voi unde sunteți? Eu acum am cerut-o pe Laura în căsătorie!”. Au venit, am sărbătorit împreună momentul, atunci îi oferise inelul de logodnă! Am un nepoțel de 2 ani și jumătate. Suntem o familie frumoasă, sunt un om împlinit! Sănătate și să ne țină Dumnezeu mintea și înțelepciunea de acum încolo!”, a mai spus Steliana Sima.