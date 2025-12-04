B1 Inregistrari!
Prietenă a lui Artan, mărturii tulburătoare despre ultima lui zi: „Eu îl așteptam și mă miram de ce nu vine”. Artistul a fost foarte afectat de acuzațiile ce i-au fost aduse recent

Traian Avarvarei
04 dec. 2025, 10:34
Adrian Pleșca (Artan). Sursa foto: Captură video - Gămălia Audio-Video / YouTube
Cuprins
  1. Ce a spus prietena lui Artan despre ziua în care acesta a murit
  2. Prietena lui Artan, despre acuzațiile de hărțuire ce i-au fost aduse artistului
  3. Ce a zis Artan despre propria sa moarte

Elena Sandu, artist și psiholog, prietenă apropiată a lui Adrian Pleșca (Artan), a povestit că urma să-l vadă pe artist chiar în ziua morții sale. „Eu îl așteptam și mă miram de ce nu vine și de ce nu răspunde. Și am stat toată ziua foarte supărată. Până pe la 5-6, când am aflat de pe Facebook că el a făcut un AVC”, a susținut Elena. Ea a mai afirmat că Artan a fost foarte afectat de scandalul de hărțuire în care a fost implicat recent. Ea spune că nu există nicio dovadă pentru acuzațiile ce i-au fost aduse.

Ce a spus prietena lui Artan despre ziua în care acesta a murit

„Mi-a scris duminică că vrea să ne vedem. Am și pus un screenshot de la discuția asta pe Facebook. Și m-a sunat după aceea, ieri dimineață, la ora 10:42. Și zice: „Hai că vreau să trec pe la tine’, ieri, și zic: „Fac puțină ordine și hai pe la unu-două-trei’. A rămas până la urmă la ora trei. Și eu îl așteptam și mă miram de ce nu vine și de ce nu răspunde. Și am stat toată ziua foarte supărată. Până pe la 5-6, când am aflat de pe Facebook că el a făcut un AVC.

Îți spun sincer, ca energia, așa, în momentul în care m-a sunat, nu l-am simțit bine deloc. Din ceea ce am perceput eu, era așa, ceva, ca și cum, nu știu, era o disperare”, a povestit Elena Sandu, pentru CanCan.

Prietena lui Artan, despre acuzațiile de hărțuire ce i-au fost aduse artistului

Ea a mai susținut că Artan a fost foarte afectat de scandalul în care a fost implicat recent. Amintim că, la vremea respectivă, o femeie l-a acuzat că a hărțuit-o într-un club pe fiica ei și pe o altă tânără.

„El mai făcea glume de genul. Când te vedea mai trist, așa, încerca să facă câte o glumă. Și s-a dus lângă o adolescentă, mă rog, avea 18 ani fata. Și nici măcar nu a atins-o, înțelegi? Deci nimeni nu are niciun fel de dovadă că el ar fi atins-o, sau că ar fi sărutat-o, sau că ar fi bruscat-o, sau că ar fi abuzat-o într-un anumit fel. Maică-sa, fiind o mare feministă, a făcut o postare care i-a făcut foarte mult rău, pe care, da, ulterior a șters-o. Da, mama respectivei persoane, a fetei. Și el, în contrapartidă, bineînțeles că avea și el un drept la replică și a făcut acel video”, a mai susținut Elena, pentru sursa citată.

După izbucnirea scandalului, Artan a rămas brusc fără trei concerte.

Ce a zis Artan despre propria sa moarte

Elena Sandu a mai rememorat o discuție pe care a avut-o cu Artan, în care acesta a invocat propria moarte: „M-a sunat de două ori și mi-a zis: ”Vezi că am lansare la club Quantic pe 16 decembrie, lansez discul de vinil. Fata mea e model… Să vii să-ți dau un disc”. Acum e moda asta cu vinilurile, a revenit și în România, și mă bucur. Era cam cel mai scump vinil românesc din Cărturești. I-am zis: ”Trei milioane și ceva, bravo, mă!” Și el: ”Să vii acum, când fac lansarea, ți-l dau eu, să-l ai de patrimoniu, că după ce mor o să-l vinzi cu 500-600 de euro””.

