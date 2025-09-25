Raluca Bădulescu a povestit peripețiile prin care a trecut la „Asia Express – Drumul Eroilor”. Ea și Florin Stamin au fost în cea mai recentă ediție a emisiunii, după ce au avut ghinion pe traseu și au ajuns ultimii la Irina Fodor. Raluca s-a arătat extrem de recunoscătoare pentru această experiență, pe care a numit-o cea mai frumoasă din viața ei, dar a spus și ce probleme a întâmpinat pe parcurs. Ea și-a amintit mai ales de o influenceriță din Manila, plină de fițe și prost îmbrăcată.

Ce a spus Raluca Bădulescu despre experiența la Asia Express

„A fost ex-tra-or-di-nar, extraordinar, extraordinar!”, a spus Raluca, în lui Dan Capatos, despre experiența ei și a lui Florin Stamin la Asia Express.

Dan Capatos i-a felicitat apoi pe amândoi pentru „felul vostru de a fi foarte originali, foarte naturali și foarte haioși”.

„E o calitate din ce în ce mai rară să mai poți să fii normal în vremurile astea și să spui ce gândești și să vorbești liber și să te comporți așa cum vrei. E din ce în ce mai greu. Din partea mea, tot respectul!”, a mai afirmat Capatos.

Raluca Bădulescu a repetat apoi că Asia Express a fost cea mai frumoasă experiență din viața ei și a lui Florin Stamin.

Ea a spus apoi amuzată că a venit într-un sacou frumos în emisiunea lui Capatos, „dar lumina n-am plătit-o”.

„Noi n-am plecat de acasă să câștigăm, am plecat să… nu era cazul, văzând și concurenții, dar am fi vrut să continuăm”, a susținut și Florin Samin.

Raluca a completat apoi spășită că și ea a avut o contribuție în faptul că au fost eliminați atât de devreme. Ea s-a emoționat din nou și, cu lacrimi în ochi, i-a mulțumit lui Florin că a suportat-o și pe tot parcursul competiției.

„Psihic eram acolo și voiam cu totul sufletul meu să fiu acolo, pentru că-mi dădeam seama pe zi ce trece că sunt în cea mai frumoasă poveste a vieții mele”, a spus Raluca. Dar nu a putut duce competiția mai departe și a invocat lipsa mâncării și fobiile precum cea de gândaci.

Ea a mai susținut că „în general nu mănânc”, dar acolo chiar era o problemă. Deși oamenii la care au stat în gazdă erau primitori, ea s-a ferit să mănânce de la ei pentru că „nu știi ce e în prăjelile lor”.

„Din dolarul ăla pe care îl aveam pe zi puteam să-mi cumpăr trei – patru pachete de biscuiți de la chioșc”, își amintește ea.

Ce a spus Raluca Bădulescu despre întâlnirea cu „influencerița suferindă”

Raluca Bădulescu a insistat că oamenii din Filipine sunt extrem de generoși și de primitori, deși covârșitoarea lor majoritate sunt săraci. Au puțin, dar din puținul lor dau și altora. Totuși, ea s-a ciocnit pe stradă, în centrul Manilei, și de un altfel de personaj…

„La un moment dat, trecuseră unii pe lângă noi. Una se ducea la un eveniment. Mamă, n-am s-o uit pe aia câte zile oi avea! Una influenceriță. Aia mi-a pus capac, mi-a dat la ficat.

Se dăduse jos dintr-o mașină cu șofer și am zis: ”poate avem noroc, Doamne ajută!, omul o fi șofer, mașina e liberă, poate cine știe…”. Și ea era puțin așa suferindă, era gen: ”I have to go to an event” (”trebuie să mă duc la un eveniment”). Unde te duci, fă?

Plastică obosită, care era îmbrăcată… Și se uita așa de sus, adică noi eram puțin inferiori. Deci era această influenceriță nebună care se duce la un eveniment! Două haine pârâte… S-o fi văzut pe stradă așa, o luam de cocul ăla așa de două ori….

Deci noi eram practic gândacii ei de bucătărie”, a povestit Raluca Bădulescu, în emisiunea lui Dan Capatos.