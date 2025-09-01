B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ștefan Floroaica, după Asia Express: „Pentru mine ce înseamnă a fi greu este ceva ce mă provoacă și îmi și place”

Ștefan Floroaica, după Asia Express: „Pentru mine ce înseamnă a fi greu este ceva ce mă provoacă și îmi și place”

Selen Osmanoglu
01 sept. 2025, 11:28
Ștefan Floroaica, după Asia Express: „Pentru mine ce înseamnă a fi greu este ceva ce mă provoacă și îmi și place”
Sursa foto: Instagram/ stefan.floroaica

Ștefan Floroaica a făcut echipă cu actorul Alexandru Ion la Asia Express. Acesta a povestit ce dificultăți a întâmpinat și cum a fost experiența.

Cuprins

  • „M-a surprins cât de dor mi-a fost de ea”
  • Provocări

„M-a surprins cât de dor mi-a fost de ea”

Ștefan Floroaica a mărturisit că cel mai greu a fost să lupte cu sentimentul de dor față de Sânziana Negru, iubita lui care a participat într-un alt sezon la America Express.

„A fost mult mai greu decât m-am așteptat în sens de dor. Am plecat mai împăcat să zic așa, pentru că ea trecuse prin experiența asta. M-a surprins cât de dor mi-a fost de ea, dar foarte dor mi-a fost de ea”, a mărturisit acesta, pentru Cancan.

La întoarcerea din emisiunea, ea l-a așteptat cu „brațele deschise”: „M-a luat în brațe pe aeroport, ne-am pupat, ne-am ținut îmbrățișați minute în șir. E de ajuns prezența fiecăruia, e mai mult decât tot ce mi-aș putea dori”.

Provocări

Întrebat despre greutățile sezonului, concurentul a răspuns:„ Știam la ce mă înham. Pentru mine ce înseamnă a fi greu este ceva ce mă provoacă și îmi și place”.

Cât despre colegul de echipă, Ștefan a spus: „Eu cu Alexandru n-am avut niciun moment de tensiune între noi. Evident că au mai existat momente în care eu aveam o părere și el alta, dar asta este absolut normal între doi oameni”.

Pe de altă parte, o provocare a fost vremea: „Ăsta a fost un aspect foarte ciudat, pentru că mă mă așteptam și eu și Alex să avem vreme caldă, să fie soare. A fost foarte multă ploaie. Noi am venit pregătiți cu haine pentru soare, să zic așa și în prima misiune am avut hainele ude, foarte greu să le uscăm, pentru că era foarte multă umiditate în Filipine. Și am stat cu hainele ude câteva zile, dacă nu săptămâni bune”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a participat la un eveniment în onoarea sportivului
Monden
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a participat la un eveniment în onoarea sportivului
Gina Pistol: „Sunt foarte stresați atunci când intră”. Sfaturi pentru concurenții din noul sezon MasterChef
Monden
Gina Pistol: „Sunt foarte stresați atunci când intră”. Sfaturi pentru concurenții din noul sezon MasterChef
Cât a primit Angela Rusu de la Traian Băsescu, după ce a cântat la nunta Elenei, fiica acestuia
Monden
Cât a primit Angela Rusu de la Traian Băsescu, după ce a cântat la nunta Elenei, fiica acestuia
Ispita Cristina Scarlevschi, pusă la zid după ce s-a fotografiat cu Nicușor Dan și Maia Sandu. „Mândră să pot trăi astfel de momente”
Monden
Ispita Cristina Scarlevschi, pusă la zid după ce s-a fotografiat cu Nicușor Dan și Maia Sandu. „Mândră să pot trăi astfel de momente”
Un fost concurent șochează cu declarații despre Insula Iubirii. Ella Vișan îl aprobă: „Oamenii nu știu ce se petrece în realitate acolo” (FOTO)
Monden
Un fost concurent șochează cu declarații despre Insula Iubirii. Ella Vișan îl aprobă: „Oamenii nu știu ce se petrece în realitate acolo” (FOTO)
Carmen Negoiță, apariție îndrăzneață pe Instagram: a pozat nud, cu doar două accesorii. Reacțiile fanilor (FOTO)
Monden
Carmen Negoiță, apariție îndrăzneață pe Instagram: a pozat nud, cu doar două accesorii. Reacțiile fanilor (FOTO)
Tzancă Uraganu șochează cu declarațiile dintr-un podcast. Manelistul recunoaște că a lovit femeile
Monden
Tzancă Uraganu șochează cu declarațiile dintr-un podcast. Manelistul recunoaște că a lovit femeile
Alex Bodi acuzat de agresiune. Controversatul personaj și-ar fi bătut fetița și fosta soție
Monden
Alex Bodi acuzat de agresiune. Controversatul personaj și-ar fi bătut fetița și fosta soție
Dezvăluire surprinzătoare! Dan Bittman și-a donat întreaga avere. Ce spune artistul despre decizia radicală
Monden
Dezvăluire surprinzătoare! Dan Bittman și-a donat întreaga avere. Ce spune artistul despre decizia radicală
Jessie J, lovită de o nouă încercare! A doua operație după diagnosticul de cancer la sân
Monden
Jessie J, lovită de o nouă încercare! A doua operație după diagnosticul de cancer la sân
Ultima oră
12:18 - Autobuz cu 26 de pasageri, suspendat în șanț. Ce s-a întâmplat
12:15 - Hoți prinși cu bijuterii de 10 milioane de euro ascunse în lenjeria intimă, la Paris: „O șosetă plină: colier, cercei, inel și un Rolex!”
12:13 - Apa caldă, oprită în Sectorul 4. Termoenergetica anunță lucrări de modernizare
12:13 - Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a participat la un eveniment în onoarea sportivului
12:04 - Gina Pistol: „Sunt foarte stresați atunci când intră”. Sfaturi pentru concurenții din noul sezon MasterChef
11:47 - Pro Infrastructură verifică lucrările pe magistrala M6. Când se va circula cu metroul spre Aeroportul Otopeni
11:43 - Practica hotelurilor care îi enervează pe români atunci când merg în vacanțe. „Chiar cer mult?”
11:37 - Tzancă Uraganu, mesaj plin de ironii pentru cei care îl atacă după declarațiile de la podcastul lui Bursucu’: „Atât e lumea de supărată…”
11:19 - Virusul West Nile a făcut 13 victime în România. Recomandările autorităților de sănătate publică
11:12 - Mai multe plante uitate, cercetate în Vâlcea. Soiul care ajută la tratarea problemelor sistemului nervos