Ștefan Floroaica, după Asia Express: „Pentru mine ce înseamnă a fi greu este ceva ce mă provoacă și îmi și place”

„M-a surprins cât de dor mi-a fost de ea”

Provocări

Ștefan Floroaica a mărturisit că cel mai greu a fost să lupte cu sentimentul de dor față de Sânziana Negru, iubita lui care a participat într-un alt sezon la America Express.

„A fost mult mai greu decât m-am așteptat în sens de dor. Am plecat mai împăcat să zic așa, pentru că ea trecuse prin experiența asta. M-a surprins cât de dor mi-a fost de ea, dar foarte dor mi-a fost de ea”, a mărturisit acesta, pentru .

La întoarcerea din emisiunea, ea l-a așteptat cu „brațele deschise”: „M-a luat în brațe pe aeroport, ne-am pupat, ne-am ținut îmbrățișați minute în șir. E de ajuns prezența fiecăruia, e mai mult decât tot ce mi-aș putea dori”.

Întrebat despre greutățile sezonului, concurentul a răspuns:„ Știam la ce mă înham. Pentru mine ce înseamnă a fi greu este ceva ce mă provoacă și îmi și place”.

Cât despre colegul de echipă, Ștefan a spus: „Eu cu Alexandru n-am avut niciun moment de tensiune între noi. Evident că au mai existat momente în care eu aveam o părere și el alta, dar asta este absolut normal între doi oameni”.

Pe de altă parte, o provocare a fost vremea: „Ăsta a fost un aspect foarte ciudat, pentru că mă mă așteptam și eu și Alex să avem vreme caldă, să fie soare. A fost foarte multă ploaie. Noi am venit pregătiți cu haine pentru soare, să zic așa și în prima misiune am avut hainele ude, foarte greu să le uscăm, pentru că era foarte multă umiditate în Filipine. Și am stat cu hainele ude câteva zile, dacă nu săptămâni bune”.