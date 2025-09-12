B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Raluca Bădulescu reacționează, după ce Alina Pușcău a făcut-o ipocrită: „Ea a vorbit mai mult engleză, nu cred că are proprietatea termenului”

Raluca Bădulescu reacționează, după ce Alina Pușcău a făcut-o ipocrită: „Ea a vorbit mai mult engleză, nu cred că are proprietatea termenului”

B1.ro
12 sept. 2025, 14:56
Raluca Bădulescu reacționează, după ce Alina Pușcău a făcut-o ipocrită: „Ea a vorbit mai mult engleză, nu cred că are proprietatea termenului”
Raluca Bădulescu. Sursa foto: Captură video - Ilinca Vandici / YouTube
Cuprins
  1. De ce a făcut-o Alina Pușcău pe Raluca Bădulescu ipocrită
  2. Cum s-au înțeles Raluca Bădulescu și Alina Pușcău în „Asia Express”
  3. Cum a fost experiența „Asia Express” pentru Florin Stamin
  4. Ce poreclă a primit Florin Stamin în timpul competiției

 „Asia Express” a revenit pe micile ecrane cu un nou sezon. Tensiunile dintre echipe nu lipsesc nici în acest sezon, iar oboseala, foamea și stresul, îi fac pe unii dintre concurenți să lanseze acuzații grave la adresa altor participanți. Același lucru s-a întâmplat și în cazul Alinei Pușcău, care a numit-o pe Raluca Bădulescu ipocrită.

De ce a făcut-o Alina Pușcău pe Raluca Bădulescu ipocrită

Tensiunile sunt la cote maxime în „Asia Express”. Competiția, dar și condițiile grele scoate ce e mai rău din concurenți care, uneori, nici nu realizează când își jignesc colegii de competiție.

Protagonistă al unui astfel de moment a fost și Alina Pușcău, care a numit-o pe Raluca Bădulescu ipocrită. Modelul, dar și colega sa de echipă, Cristina Postu, s-au simțit deranjate de faptul că vedeta le-a nominalizat în cursa pentru ultima șansă.

După ce a văzut secvența din ediția difuzată pe 10 septembrie, Raluca Bădulescu a reacționat. Aceasta este de părere că Alina Pușcău nu știe exact ce înseamnă cuvântul pe care l-a folosit, dar că se așteaptă să mai audă descrieri de genul și de la alți colegi de competiție.

„Multă lume care a fost în competiția asta este ipocrită (…) Eu i-am întrebat pe câțiva dintre ei dacă s-au supărat dacă i-am nominalizat, asta e acum, te-am nominalizat, mi-am luat fapta. Cum aș putea să fiu ipocrită? Tocmai asta. Ea a vorbit mai mult engleză, nu cred că are exact proprietatea termenului. Ipocrizie e cu totul altceva și cred că acum asta e. De-a lungul concursului, cred că voi avea surprize să văd că au zis la testimoniale că nu știu”, a declarat Raluca Bădulescu, la Un Show Păcătos, potrivit Libertatea.

Cum s-au înțeles Raluca Bădulescu și Alina Pușcău în „Asia Express”

Raluca Bădulescu susține că nu s-a simțit jignită de comentariul făcută de Alina Pușcău la adresa ei, ba din contră, consideră că se înțeleg bine și au o relație apropiată. Vedeta mărturisește că toate echipele i-au fost dragi, astfel că a ales pe cine să voteze în funcție de persoanele pe care le cunoștea mai puțin.

„M-am înțeles foarte bine. O iubesc foarte mult, suntem prietene foarte bune. Eu o iubesc. Alina și Cristina m-au întrebat mai apoi ce înseamnă «cumetrie». Ele sunt alt gen (…) Eu am spus că o să votez pentru ultima șansa persoanele pe care le cunosc mai puțin (…) Toți îmi sunt dragi, indiferent dacă au spus sau ceva despre mine”, a mai spus ea.

Cum a fost experiența „Asia Express” pentru Florin Stamin

Raluca Bădulescu și Florin Stamin sunt o echipă și în viața reală, nu doar la televizor. Cei doi au format un cuplu vreme de mai bine de un deceniu, dar au hotărât să se despartă în urma cu aproximativ doi ani. Cu toate astea, au rămas în relații bune și sunt mereu acolo unul pentru celălalt.

La reîntoarcerea în țară, întrebat cum i s-a părut tot ce a trăit în timpul competiției, Florin Stamin a fost pe cât de concis, pe atât de clar.

„Senzațional, a fost senzațional. Cu siguranță, da, a fost experiența vieții mele și aș repeta-o cu toate că a fost foarte greu”, a mărturisit omul de afaceri, pentru Click!.

Ce poreclă a primit Florin Stamin în timpul competiției

Omul de afaceri s-a întors din Asia nu doar cu o experiență de neuitat, ci și cu o nouă poreclă: Florin Bagaj. Fostul soț al Ralucăi Bădulescu recunoaște că, pe parcursul competiției, și-a asumat responsabilitatea de a căra ambele ghiozdane, astfel încât coechipiera lui să poată străluci în continuare, așa cum i-a obișnuit pe fani.

„Cred că o să vedeți prima concurentă, fără bagaj și cu un outfit plăcut. Da, eu eram Florin Bagaj, așa mi se spunea. Dar trebuia să ducă cineva greul. Nu e problemă. Am mai cărat bagaje de-a lungul vieții, nu e prima oară”, a spus Florin Stamin.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Maria Popovici, despre divorțul de Mincu: A fost decizia lui. Despărțirea e ca un doliu. În prima lună te tăvălești
Monden
Maria Popovici, despre divorțul de Mincu: A fost decizia lui. Despărțirea e ca un doliu. În prima lună te tăvălești
Selena Gomez și Benny Blanco, pregătiți de nuntă! Dezvăluiri surprinzătoare despre marele eveniment (VIDEO)
Monden
Selena Gomez și Benny Blanco, pregătiți de nuntă! Dezvăluiri surprinzătoare despre marele eveniment (VIDEO)
De ce are Raluca Bădulescu cont de OnlyFans: „Știu tinere care gândesc ‘nu arăt bine, nu mă mai ia nici dracu”. Greșit, foarte greșit!” (FOTO)
Monden
De ce are Raluca Bădulescu cont de OnlyFans: „Știu tinere care gândesc ‘nu arăt bine, nu mă mai ia nici dracu”. Greșit, foarte greșit!” (FOTO)
De la desene animate la filme: câți bani a câștigat Andra Gogan în toată cariera (VIDEO)
Monden
De la desene animate la filme: câți bani a câștigat Andra Gogan în toată cariera (VIDEO)
Mirela Retegan sare în apărarea Calincăi Roman, după eliminarea de la „Asia Express”: „Așa trebuie să se comporte o mamă”
Monden
Mirela Retegan sare în apărarea Calincăi Roman, după eliminarea de la „Asia Express”: „Așa trebuie să se comporte o mamă”
Ce urau vedetele la școală: „Era ceva rău de tot”. Amintirile din copilărie ale mai multor celebrități (FOTO)
Monden
Ce urau vedetele la școală: „Era ceva rău de tot”. Amintirile din copilărie ale mai multor celebrități (FOTO)
Bordea, dezvăluiri cu umor despre ghinioane, hate și terapie: „Îmi place baba asta, e caterincă!” (FOTO)
Monden
Bordea, dezvăluiri cu umor despre ghinioane, hate și terapie: „Îmi place baba asta, e caterincă!” (FOTO)
Florin Dumitrescu, experiență de coșmar în vacanță. Cheful bucătar a fost la un pas de înec: „Au venit valuri multe și puternice, mi-am spart timpanul”
Monden
Florin Dumitrescu, experiență de coșmar în vacanță. Cheful bucătar a fost la un pas de înec: „Au venit valuri multe și puternice, mi-am spart timpanul”
Amelia, ispita de la „Insula Iubirii”, nervoasă pe companiile de ride-sharing. Ce a scos-o din sărite pe brunetă
Monden
Amelia, ispita de la „Insula Iubirii”, nervoasă pe companiile de ride-sharing. Ce a scos-o din sărite pe brunetă
Fuego, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Mă demoralizează atunci când văd înverșunare”. Ce a transmis artistul
Monden
Fuego, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Mă demoralizează atunci când văd înverșunare”. Ce a transmis artistul
Ultima oră
16:01 - Maria Popovici, despre divorțul de Mincu: A fost decizia lui. Despărțirea e ca un doliu. În prima lună te tăvălești
15:53 - Suspectul care l-ar fi împușcat pe Charlie Kirk a fost prins. Anunțul făcut de Donald Trump
15:49 - Țara unde acum s-a sărbătorit Revelionul. Oamenii tocmai au intrat în 2018
15:49 - Newsweek: Prima actriță română care a apărut goală în film. La 31 de ani, pleacă în SUA. Moare anonimă
15:36 - Fostul ministru al Apărării, Angel Tîlvăr, decorat de președintele Poloniei: „Relația cu Polonia a ocupat un loc important în mandatul meu”
15:10 - Parisul, cel mai bun oraș european de locuit. Bucureștiul? Între aspirații și realitate
15:08 - Obiceiuri zilnice care te îmbătrânesc. Află cum îți poți proteja pielea
14:52 - Rică Răducanu spune că nu mai avem fotbaliști: „Mircea Lucescu s-a băgat săracul să ajute și acum lumea îl înjură”
14:37 - Un celebru influencer a luat râie din tren, apoi a dat mâna cu Călin Georgescu: “Încă mai am pe mâini brobonele”
14:25 - Selena Gomez și Benny Blanco, pregătiți de nuntă! Dezvăluiri surprinzătoare despre marele eveniment (VIDEO)