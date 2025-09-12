„Asia Express” a revenit pe micile ecrane cu un nou sezon. Tensiunile dintre echipe nu lipsesc nici în acest sezon, iar oboseala, foamea și stresul, îi fac pe unii dintre concurenți să lanseze acuzații grave la adresa altor participanți. Același lucru s-a întâmplat și în cazul Alinei Pușcău, care a numit-o pe Raluca Bădulescu ipocrită.

De ce a făcut-o Alina Pușcău pe Raluca Bădulescu ipocrită

Tensiunile sunt la cote maxime în „Asia Express”. Competiția, dar și condițiile grele scoate ce e mai rău din concurenți care, uneori, nici nu realizează când își jignesc colegii de competiție.

Protagonistă al unui astfel de moment a fost și Alina Pușcău, care a numit-o pe Raluca Bădulescu ipocrită. Modelul, dar și colega sa de echipă, Cristina Postu, s-au simțit deranjate de faptul că vedeta le-a nominalizat în cursa pentru ultima șansă.

După ce a văzut secvența din ediția difuzată pe 10 septembrie, Raluca Bădulescu a reacționat. Aceasta este de părere că Alina Pușcău nu știe exact ce înseamnă cuvântul pe care l-a folosit, dar că se așteaptă să mai audă descrieri de genul și de la alți colegi de competiție.

„Multă lume care a fost în competiția asta este ipocrită (…) Eu i-am întrebat pe câțiva dintre ei dacă s-au supărat dacă i-am nominalizat, asta e acum, te-am nominalizat, mi-am luat fapta. Cum aș putea să fiu ipocrită? Tocmai asta. Ea a vorbit mai mult engleză, nu cred că are exact proprietatea termenului. Ipocrizie e cu totul altceva și cred că acum asta e. De-a lungul concursului, cred că voi avea surprize să văd că au zis la testimoniale că nu știu”, a declarat Raluca Bădulescu, la Un Show Păcătos, potrivit .

Cum s-au înțeles Raluca Bădulescu și Alina Pușcău în „Asia Express”

Raluca Bădulescu susține că nu s-a simțit jignită de comentariul făcută de Alina Pușcău la adresa ei, ba din contră, consideră că se înțeleg bine și au o relație apropiată. Vedeta mărturisește că toate echipele i-au fost dragi, astfel că a ales pe cine să voteze în funcție de persoanele pe care le cunoștea mai puțin.

„M-am înțeles foarte bine. O iubesc foarte mult, suntem prietene foarte bune. Eu o iubesc. Alina și Cristina m-au întrebat mai apoi ce înseamnă «cumetrie». Ele sunt alt gen (…) Eu am spus că o să votez pentru ultima șansa persoanele pe care le cunosc mai puțin (…) Toți îmi sunt dragi, indiferent dacă au spus sau ceva despre mine”, a mai spus ea.

Cum a fost experiența „Asia Express” pentru Florin Stamin

Raluca Bădulescu și sunt o echipă și în viața reală, nu doar la televizor. Cei doi au format un cuplu vreme de mai bine de un deceniu, dar au hotărât să se despartă în urma cu aproximativ doi ani. Cu toate astea, au rămas în bune și sunt mereu acolo unul pentru celălalt.

La reîntoarcerea în țară, întrebat cum i s-a părut tot ce a trăit în timpul competiției, Florin Stamin a fost pe cât de concis, pe atât de clar.

„Senzațional, a fost senzațional. Cu siguranță, da, a fost experiența vieții mele și aș repeta-o cu toate că a fost foarte greu”, a mărturisit omul de afaceri, pentru .

Ce poreclă a primit Florin Stamin în timpul competiției

Omul de afaceri s-a întors din Asia nu doar cu o experiență de neuitat, ci și cu o nouă poreclă: Florin Bagaj. Fostul soț al Ralucăi Bădulescu recunoaște că, pe parcursul competiției, și-a asumat responsabilitatea de a căra ambele ghiozdane, astfel încât coechipiera lui să poată străluci în continuare, așa cum i-a obișnuit pe fani.

„Cred că o să vedeți prima concurentă, fără bagaj și cu un outfit plăcut. Da, eu eram Florin Bagaj, așa mi se spunea. Dar trebuia să ducă cineva greul. Nu e problemă. Am mai cărat bagaje de-a lungul vieții, nu e prima oară”, a spus Florin Stamin.