Rămona Crăciunescu, urmărită de ghinion după ce a participat la Survivor România: „Mă recuperez”

Ramona Crăciunescu a devenit cunoscută publicului larg după ce a participat la „Survivor România”. Viața ex-concurentei s-a schimbat mult după ce aceasta a părăsit platoul celebrului show. Femeia trece prin momente mai dificile și se confruntă cu mai multe probleme de sănătate.

Ramona Crăciunescu are probleme grave de sănătate

„Eu am niște probleme de sănătate mai mari, mai complicate, durează mai mult recuperarea mea. Dar, ce pot să spun, mă recuperez și mănânc bine”, a povestit Ramona pentru .

Ramona Crăciunescu Foarte a trecut printr-un calvar. Acum patru ani, partenerul și copilul Ramonei au decedat în urma unui accident rutier.

„Am venit în acest show să arăt că sunt puternică. Mă consider deja o supraviețuitoare. În urmă cu 4 ani am avut un accident urât. Mi-am pierdut fetița și iubitul. Am venit să demonstrez că sunt puternică. Vreau să dau tot pe traseu. atunci când intru pe traseu.

Vreau să îi demonstrez fiului meu că are o mamă puternică. Viața, chiar dacă e grea, trebuie să te ridici tot timpul cu fruntea sus și să tragi cu dinții până nu mai poți, ca să reușești”, a mărturisit Ramona Crăciunescu la „Survivor România” la consiliul de nominalizări, citată de .