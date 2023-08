Cum a trecut Ramona Olaru peste divorțul de Bogdan: „Nu am fost deloc descurajată!”

în privința vieții sale intime și nu a ezitat să discute despre dificultățile pe care le-a întâmpinat cu foștii săi parteneri. Recent, într-un interviu, i s-a pus întrebarea despre impactul divorțului de Bogdan, bărbatul cu care a fost căsătorită câțiva ani. Ramona Olaru a explicat că în acea perioadă a simțit că are ocazia să înceapă de la zero și că toate evenimentele care au urmat au adus schimbări pozitive în viața ei.

Experiențe amoroase transformate în învățăminte prețioase

„Nu am fost deloc descurajată! Chiar am simțit că m-am născut a doua oară când am divorțat! Am luat de peste tot câte o lecție și am aplicat-o mai târziu în viața mea”, a declarat Ramona Olaru în cadrul unui interviu pentru viva.ro, citat de .

Experiențele amoroase ale nu au fost mereu presărate cu petale de trandafiri, însă ea nu se consideră nicidecum o victimă a ghinionului în dragoste. Tânăra vedetă crede că fiecare capitol al vieții sale sentimentale este o călătorie necesară, din care va extrage învățăminte prețioase.

Ramona Olaru a apelat chiar la serviciile unui psiholog

În plus, ea dezvăluie că a apelat chiar la serviciile unui psiholog din cauza relațiilor trecute. Fosta asistentă de la Antena 1 subliniază că acest demers a avut un impact pozitiv semnificativ asupra ei, motiv pentru care adresează mulțumiri fostelor parteneri.

„Nu sunt ghinionistă, încă o dată! Sunt chiar norocoasă, am o călătorie de făcut, de plătit probabil ceva și de învățat altceva. E chiar noroc tot ce se întâmplă. Mă pregătesc pentru ce e mai bun! (…) Da, am fost înșelată. Când mi-a fost clar acest lucru, am plecat. Și da, am ajuns și la psiholog, unde încă merg, și le mulțumesc pentru asta lor! M-au ajutat enorm”, a spus Ramona.