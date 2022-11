Ramona Olaru declarații despre sarcină: ”să îi dea gemene, că le merită!”

Ramona Olaru a avut o apariție de revistă la un eveniment monden la care a participat. Asistenta de „Neatza” s-a prezentat la eveniment într-o ținută sexy care a atras toate privire. Ba mai mult, asistenta TV a ales să nu poarte lenjerie intimă la mall. Iubita lui Cătălin Cazacu a defilat prin fața camerelor fără lenjerie, însă un alt detaliu a atras atenția, mai exact silueta ușor în relief a Ramonei. Însă iubita lui Cazacu a negat zvonurile și a afirmat că momentan nu este însărcinată dar sau își doresc.

Ramona Olaru, fără lenjerie intimă la eveniment

s-a prezentat la evenimentul de la mall fără lenjerie intimă și cu o rochiță furou. Blondina a motivat alegerea și a spus că s-a schimbat de multe ori până să aleagă rochia pe care o purta și s uitat să-și mai pună lenjerie.

”Am uitat să îmi iau lenjerie intimă, că despre asta vorbim, abia aștept să văd titlul mare «Ramona nu poartă lenjerie intimă!». Doar astăzi nu port lenjerie intimă, pentru că am avut o situație de criză. M-am îmbrăcat și m-am dezbrăcat de foarte multe ori, nu știam cu ce să mă îmbrac în această seară și până la urmă am găsit o rochie pe care am văzut-o eu că stă bine.”

”Când i-o da Dumnezeu, să îi dea gemene”

Întrebată daca în procesul de renovare al apartamentului vor face camera roz sau albastră, asistenta TV a afirmat că momentan nu este cazul să hotărască acest aspect însă și ea și viitorul ei soț și-ar dori sa aibă fetiță. Ramona a continuat cu o aluzie la viața amoroasă tumultoasă pe care iubitul ei a avut-o și a spus că ar trebui să aibă gemene Cazacu.

”Acum facem pentru noi, că până s-o prinde bebeluș, mai durează. Când s-o prinde, atunci facem camera. Noi vrem să fie cu roz! Amândoi vrem să fie cu roz! Când i-o da Dumnezeu, să îi dea gemene, că le merită! Pentru toate pe care le-a făcut în viața lui!”, a mărturisit Ramona pentru ”CANCAN”.

Ramona a mai povestit că amândoi spuneau că vor copii chiar și de pe vremea când erau doar prieteni, acest lucru venind natural ulterior când au început o relație.

”Nu cred că îmi mai amintesc care a adus prima oară, dar aveam glumele dinainte ca noi doi să fim împreună, pentru știi foarte bine, am fost prieteni. Și probabil mai în glumă, mai în serios, dinainte aveam discuțiile astea, că vreau un copil, îmi doresc un copil. El la fel, «Vreau și eu!». Și când ne-am cuplat deja era o chestie normală pentru noi, «Haide, când facem copilul?! Hai, să dăm drumul la treabă!».”, a mai adăugat vedeta pentru aceeași sursă.