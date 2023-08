Ramona Olaru știe cum să-l tachineze pe Cătălin Cazacu. Prietenii lui au devenit prietenii ei

Ramona Olaru este un nume foarte cunoscut în showbizul din țara noastră. De la prima sa apariție în lumina reflectoarelor, aceasta a reușit să-și atragă o mulțime de fani devotați, care îi sunt mereu alături.

Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” s-a iubit mai bine de un an cu Cătălin Cazacu și aproape că au fost la un pas de a se căsători. Sportivul a cerut-o de soția, dar se pare că nu a fost să rămână împreună.

Ramona Olaru, vacanță în Mykonos

La început, cei doi au fost prieteni foarte apropiați, iar mai apoi au fost împreună, chiar dacă iubirea lor a fost plină de încercări. Cu toate acestea, lucrurile nu au decurs deloc așa cum și-au imaginat. Cuplul a rupt logodna și pare că nu mai există cale de întoarcere.

Se pare că asistenta emisiunii de la Antena 1 , astfel că petrece în compania Nataliei Mateuț, colega de platou a lui Catalin Cazacu. Cele două se distrează de minune și se bucură de vacanța în Mykonos.

Ramona Olaru iubește vacanțele, iar acum profită de moment, astfel că vedeta și-a propus să viziteze mai multe locuri.

„Am treabă multă vara asta. Trei vacanțe organizate deja luate și cumpărate și în zilele libere rămase, o să mai plec pe undeva. O să plec în Turcia patru zile și imediat după vine o vacanță, după plec la Mykonos, după aia vreau Ibiza și după aceea Capri (…) Și acum abia am venit de la Saint-Tropez”, a spus Ramona Olaru, la Antena Stars, notează .

Ramona Olaru, la psiholog din cauza relațiilor amoroase din trecut

Ramona Olaru a reușit să se facă remarcată publicului prin faptul că întotdeauna are o stare de bine și este cu zâmbetul pe buze. Vedeta a trecut prin mai multe relații amoroase care , însă de fiecare dată a știut cum să își revină și s-a pus mai întotdeauna pe picioare.

De curând, în cadrul unui interviu, Ramona Olaru a vorbit și despre modul în care a fost afectată de relațiile din trecut.

„Nu sunt ghinionistă, încă o dată! Sunt chiar norocoasă, am o călătorie de făcut, de plătit probabil ceva și de învățat altceva. E chiar noroc tot ce se întâmplă. Mă pregătesc pentru ce e mai bun! (…) Da, am fost înșelată. Când mi-a fost clar acest lucru, am plecat. Și da, am ajuns și la psiholog, unde încă merg, și le mulțumesc pentru asta lor! M-au ajutat enorm”, a spus Ramona, conform .