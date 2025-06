Răzvan Fodor: „Eu mă descurc, adică pot să fiu și tată și mamă”. Ce face când Irina nu este acasă

a mărturisit că poate să fie „și tată și mamă”, atunci când este plecată de acasă cu pentru „Asia Express” sau „Chefi la cuțite”, conform .

Cum se descurcă

Planurile sunt deja făcute. Răzvan Fodor a mărturisit că urmează niște escapade prin țară și petreceri.

„Fii-mea peste o săptămână intră în vacanță. O să aibă vreo două săptămâni avans de vacanță pe care o va petrece doar cu mine, pentru că Irina termină filmările undeva pe 15 iulie. O să avem niște escapade pe aici prin țară, avem niște petreceri. Mergem pe la Electric Castle, după aceea mergem pe la noi pe la mare. Și avem o vacanță cu mașina prin Europa din 20 iulie până pe 15 august, ceva de genul ăsta”, a spus el.

Întrebat cum se descurcă în lipsa soției, el a răspuns că face față responsabilităților.

„Eu mă descurc, adică pot să fiu și tată și mamă. Eu îi gătesc, ne ajutăm unul pe celălalt. Azi de dimineață era foarte obosită, a plecat la o repetiție la teatru și m-a rugat că-i cald dacă pot să o las la metrou. Dar nu-i absurdă. Adică, astăzi chiar eram liniștit și am zis: hai mă, te duc eu, te las la metrou! Dar când mă vede că am treabă și că sunt îngândurat că am ceva de făcut, nu insistă, adică se duce singura pe jos, își face treaba”, a mărturisit Fodor.