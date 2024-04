Reacția lui Cosmin Natanticu atunci când a aflat că Emil Rengle vrea să rămână însărcinat: „Eu am o întrebare” (FOTO)

Emil Rengle a creat o undă de șoc în lumea mondenă autohtonă când a anunțat că cu . Cosmin Natanticu a ținut să-l avertizeze, mai ales că a simțit pe propriul corp durerile facerii, cu ajutorul unor stimuli, în timpul unei probe la emisiunea „Power Couple”.

Emil Rengle vrea să rămână însărcinat

„Mi-aș dori foarte mult să rămân însărcinat. Acum, cu noile studii, înțelegem că este posibil.Sperăm la asta. Șiu eu învăț și aflu despre procedura asta, dar se pare că e posibil, deci de ce nu?!”, a susținut Emil Rengle.

El a vorbit și despre căsătorie: „Mi-ar plăcea să cer, dar nu m-ar deranja deloc nici să fiu cerut. (râde) Ce experiență faină o să fie nunta și căsătoria! Vreau să îmi țin nunta în junglă, în mijlocul naturii, unde să ne aducem aminte că nu ne aparținem unul celuilalt, ci doar lui Dumnezeu, iar fiecare secundă petrecută împreună să fie o decizie conștientă de a ne realege iar și iar ca fiind parteneri loiali în fața adevărului”.

Cosmin Natanticu: Mi se pare că femeia e mai pregătită să nască

Cosmin Natanticu i-a transmis lui Emil Rengle că nu e o idee bună, scrie . El și-a amintit cu groază de durerile nașterii, pe care le-a experimentat în timpul unei probe la „Power Couple” cu ajutorul unor stimuli puși pe abdomen. Natanticu spune că femeile sunt mai pregătite pentru astfel de experiențe decât bărbații.

„Eu am o întrebare. Eu acum am fost la o emisiune, Power Couple, unde am experimentat durerile nașterii cu niște stimuli puși pe abdomen. Dar, îți garantez că nu vrei.

Mi se pare că femeia e mai pregătită și lăsată de la Dumnezeu să suporte treaba asta, decât noi, bărbații”, a spus Cosmin Natanticu, la iUmor, potrivit CanCan.