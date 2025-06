Regretul Ginei Pistol, după nunta cu Smiley. Ce a omis vedeta să facă în ziua nunții

a mărturisit ce regret are, legat de nunta pe care a făcut-o cu , în 2023. Vedeta a explicat ce a uitat să facă în marea ei zi, dar și motivul care a dus la acest lucru.

Prezentatoarea „Masterchef” a dezvăluit, de asemenea, cu ce „a rămas” în urma festivității, care a avut loc la marginea pădurii Snagov.

Ce a uitat Gina Pistol să facă la propria nuntă

Cunoscuta blondină a spus ce a uitat să facă în ziua nunții și a vorbit despre ce a făcut cu cele două rochii pe care le-a purtat la fericitul eveniment.

„Am și uitat să-l arunc. Atât de mare a fost distracția că la câteva zile după nuntă, ne-am dat seama că am uitat să arunc buchetul de nuntă. Atât de bine ne-am simțit la nuntă că am și uitat. El acum arată minunat. Am mai păstrat rochia, voalul, a doua rochie de mireasă, pantofii- că au fost scumpi. Tot ce am avut la nuntă am păstrat. Copilul, soțul. Am păstrat tot. Prima rochie nu a fost nici scumpă, dar nici ieftină. Am luat-o să o mai port, că merge cu niște ciocate. Nu am apucat să o port. În schimb am purtat-o pe cea de-a doua, chiar la filmări la MasterChef sezonul trecut. Nu am avut când că tot filmez. Am vrut să mă duc la festivaluri, să îmi fac de cap”, a declarat Gina Pistol, conform

Cui îi va dărui Gina Pistol bijuteriile sale

Soția lui Smiley a mărturisit ce se va întâmpla cu una dintre rochiile, nepurtate încă, de la nuntă încoace. În plus, a spus cui îi va dărui toate bijuteriile sale.

„Dacă nu apuc, cu siguranță o va purta fiica mea că este o rochie superbă. A început deja să se încalțe cu pantofii cu tot și mă amuz teribil. A încălțat o pereche de ciocate și era ea micuță, cu picioarele așa micuțe, slăbuță, și cu ciocatele alea mari era tare simpatică. Dar îți dai seama că se uită mereu la mine, mă întreabă de unde am bijuteriile. I-am zis să stea liniștită că o să le aibă ea pe toate când o să crească”, a adăugat ea.