Rețeta de ștrudel cu dovleac a lui Sorin Bontea. Află cum se prepară desertul perfect pentru toamnă

31 oct. 2025, 20:42
Sursa foto: Instagram /@chef.sorinbontea.official
Dovleacul este fără doar și poate vedeta toamnei. Folosit atât în decorațiuni, cât și în bucătărie, dă un aer tomnatic locuințelor și o aromă aparte mâncărurilor și băuturilor deopotrivă. În ajutorul gospodinelor și gospodarilor care vor să încerce noi rețete toamna aceasta vine și chef Sorin Bontea. Bucătarul propune o rețetă de ștrudel cu dovleac din care, garantat, oamenii vor mai cere și o a doua porție.

De ce ingrediente este nevoie pentru rețeta de ștrudel cu dovleac

Chef Sorin Bontea propune o reinterpretare a rețetele clasice, din inima Austriei. Cu doar câteva ingrediente, oricine poate crea un desert care să reflecte frumusețea și bogăția toamnei. Crocant la exterior și moale în interior, ștrudelul este perfect pentru dățile în care vrei să îți impresionezi invitații.

Ingrediente:

Pentru aluat:

  • 1 kilogram de făină;
  • 600 ml de apă;
  • 30 ml de oțet;
  • 50 ml de ulei de floarea-soarelui;
  • 5 grame de sare.

Pentru umplutură:

  • 1 kilogram de dovleac plăcintar;
  • 300 grame de zahăr;
  • 1 linguriță de scorțișoară;
  • sare, după gust.

Cum se prepară ștrudelul cu dovleac

Se începe prin amestecarea tuturor ingredientelor lichide într-un bol mare. Treptat, se adaugă și incorporează făina, până când amestecul începe să se desprindă de marginile vasului. Aluatul astfel obținut se frământă bine, se modelează sub formă de bilă și se lasă la odihnit preț de 30 de minute. Acest din urmă pas este esențial pentru un ștrudel reușit.

După ce au trecut cele 30 de minute, alutatul se rulează și se taie în bucăți mai mici. Fiecare bucată trebuie, la rândul ei, transformată într-o bilă. Acestea se vor lăsa la odihnit încă 30 de minute, acoperite de o folie alimentară.

Primul pas pentru realizarea umpluturii este să se dea dovleacul prin răzătoare. Ulterior, se stoarce de excesul de lichid și se amestecă cu zahărul și condimentele.

Compoziția se așază între straturile subțiri de aluat, rezultate din întinderea bilelor lăsate anterior la odihnit. Este important ca fiecare strat să fie uns cu ulei. După ce s-a încheiat și distribuirea compoziției, se sigilează marginile și se rulează într-o formă de cilindru. Acesta se va pune pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, se va unge cu puțin ulei, și se va băga la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, pentru 30-40 de minute.

