Robbie Williams trăiește cu sindromul Tourette, a recunoscut chiar el într-un podcast recent. Artistul britanic, ajuns la 51 de ani, despre o parte mai puțin cunoscută a vieții sale, una care nu are legătură cu scena strălucitoare, concertele cu mii de fani sau hiturile care au făcut istorie, ci cu o luptă personală și constantă. Robbie a mărturisit că sindromul Tourette îi influențează atât viața de zi cu zi, cât și cariera, aducând provocări cu care se confruntă permanent.

Cum a explicat Robbie Williams că trăiește cu sindromul Tourette

În cadrul podcastului I’m ADHD! No You’re Not, Robbie Williams a mărturisit că ticurile sale nu sunt mereu vizibile, ci apar sub forma unor gânduri intruzive. „Mă plimbam pe stradă zilele trecute și mi-am dat seama că aceste gânduri intruzive fac parte din Tourette. Nu doar atât, te-ai gândi că un stadion plin de oameni care își declară dragostea pentru tine ar funcționa ca distragere, dar oricât ar fi, în interiorul meu, nu le pot auzi. Nu pot să le absorb”, a explicat cântărețul, potrivit independent.co.uk.

Ce spun specialiștii despre sindromul Tourette

Robbie Williams trăiește cu , o tulburare neurodezvoltamentală caracterizată prin ticuri motorii și vocale involuntare, repetate rapid. Potrivit specialiștilor de la Mayo Clinic, intensitatea și frecvența acestora diferă de la o persoană la alta, iar stresul și oboseala le pot agrava. În cazurile severe, sindromul poate afecta semnificativ activitățile zilnice sau chiar duce la auto-vătămări.

Ce alte dezvăluiri a făcut Robbie Williams despre sănătatea sa?

Robbie Williams vorbit și despre suspiciunile legate de autism. Deși un test online i-a arătat că nu are această tulburare, artistul a recunoscut că prezintă trăsături autiste, în special în ceea ce privește interacțiunile sociale. Williams a mărturisit că se simte cel mai confortabil în pat, în timp ce restul activităților cotidiene îi aduc adesea disconfort. Totuși, spune că odată cu vârsta situația s-a ameliorat și continuă să caute răspunsuri pentru a-și gestiona mai bine simptomele.