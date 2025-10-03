B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Robbie Williams trăiește cu sindromul Tourette. Mărturisirea care a surprins fanii

Robbie Williams trăiește cu sindromul Tourette. Mărturisirea care a surprins fanii

Ana Beatrice
03 oct. 2025, 11:02
Robbie Williams trăiește cu sindromul Tourette. Mărturisirea care a surprins fanii
Sursa Foto: Facebook/Robbie Williams
Cuprins
  1. Cum a explicat Robbie Williams că trăiește cu sindromul Tourette
  2. Ce spun specialiștii despre sindromul Tourette
  3. Ce alte dezvăluiri a făcut Robbie Williams despre sănătatea sa?

Robbie Williams trăiește cu sindromul Tourette, a recunoscut chiar el într-un podcast recent. Artistul britanic, ajuns la 51 de ani, a ales să vorbească deschis despre o parte mai puțin cunoscută a vieții sale, una care nu are legătură cu scena strălucitoare, concertele cu mii de fani sau hiturile care au făcut istorie, ci cu o luptă personală și constantă. Robbie a mărturisit că sindromul Tourette îi influențează atât viața de zi cu zi, cât și cariera, aducând provocări cu care se confruntă permanent.

Cum a explicat Robbie Williams că trăiește cu sindromul Tourette

În cadrul podcastului I’m ADHD! No You’re Not, Robbie Williams a mărturisit că ticurile sale nu sunt mereu vizibile, ci apar sub forma unor gânduri intruzive. „Mă plimbam pe stradă zilele trecute și mi-am dat seama că aceste gânduri intruzive fac parte din Tourette. Nu doar atât, te-ai gândi că un stadion plin de oameni care își declară dragostea pentru tine ar funcționa ca distragere, dar oricât ar fi, în interiorul meu, nu le pot auzi. Nu pot să le absorb”, a explicat cântărețul, potrivit independent.co.uk.

Ce spun specialiștii despre sindromul Tourette

Robbie Williams trăiește cu sindromul Tourette, o tulburare neurodezvoltamentală caracterizată prin ticuri motorii și vocale involuntare, repetate rapid. Potrivit specialiștilor de la Mayo Clinic, intensitatea și frecvența acestora diferă de la o persoană la alta, iar stresul și oboseala le pot agrava. În cazurile severe, sindromul poate afecta semnificativ activitățile zilnice sau chiar duce la auto-vătămări.

Ce alte dezvăluiri a făcut Robbie Williams despre sănătatea sa?

Robbie Williams  vorbit și despre suspiciunile legate de autism. Deși un test online i-a arătat că nu are această tulburare, artistul a recunoscut că prezintă trăsături autiste, în special în ceea ce privește interacțiunile sociale. Williams a mărturisit că se simte cel mai confortabil în pat, în timp ce restul activităților cotidiene îi aduc adesea disconfort. Totuși, spune că odată cu vârsta situația s-a ameliorat și continuă să caute răspunsuri pentru a-și gestiona mai bine simptomele.

Tags:
Citește și...
Dana Roba, primele declarații după ce a fost înșelată: „L-am ajutat. El lucrează pe un salariu de nimic”
Monden
Dana Roba, primele declarații după ce a fost înșelată: „L-am ajutat. El lucrează pe un salariu de nimic”
Ce studii are, de fapt, soțul Andei Adam, Joseph. Cântăreața a postat dovada în mediul online
Monden
Ce studii are, de fapt, soțul Andei Adam, Joseph. Cântăreața a postat dovada în mediul online
Cum a slăbit Minodora 40 de kilograme: „Mulțumesc, Doamne, că am reușit să scap” (FOTO)
Monden
Cum a slăbit Minodora 40 de kilograme: „Mulțumesc, Doamne, că am reușit să scap” (FOTO)
Monica Tatoiu suferă de o boală gravă: „Voi ajunge în scaunul cu rotile”
Monden
Monica Tatoiu suferă de o boală gravă: „Voi ajunge în scaunul cu rotile”
Cu ce problemă se confruntă Aris Eram: „De când sunt mic”. Tânărul a slăbit aproape 10 kilograme
Monden
Cu ce problemă se confruntă Aris Eram: „De când sunt mic”. Tânărul a slăbit aproape 10 kilograme
Câți lei a dat Elena pe rochia pe care a purtat-o la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a atras toate privirile (FOTO)
Monden
Câți lei a dat Elena pe rochia pe care a purtat-o la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a atras toate privirile (FOTO)
Anda Adam, surprinsă cu un obicei dezgustător: Ce face artista când crede că nu o vede nimeni
Monden
Anda Adam, surprinsă cu un obicei dezgustător: Ce face artista când crede că nu o vede nimeni
Carmen Tănase vorbește despre metoda care îi inspiră rolurile. Ce obicei din facultate i-a rămas actriței
Monden
Carmen Tănase vorbește despre metoda care îi inspiră rolurile. Ce obicei din facultate i-a rămas actriței
Scandal monstru între Anda Adam și Mara Bănică: „În alte condiții, probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură”
Monden
Scandal monstru între Anda Adam și Mara Bănică: „În alte condiții, probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură”
Dan Bittman și-a donat averea. Bunurile nu au ajuns pe numele copiilor. Surpriză! Cui i-a lăsat tot
Monden
Dan Bittman și-a donat averea. Bunurile nu au ajuns pe numele copiilor. Surpriză! Cui i-a lăsat tot
Ultima oră
12:59 - Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit
12:55 - Curțile și spațiile comune devin surse de conflicte între vecini. Cum pot evita proprietarii de animale de companie problemele legale
12:52 - Cum alegi un cap tractor potrivit pentru afacerea ta?
12:52 - Românul inclus în The Best Chef 2025. Premieră istorică pentru gastronomia autohtonă
12:45 - Kelemen Hunor, despre Nicușor Dan: „Este un om onest, care vrea să înțeleagă problemele cu care un președinte se confruntă și caută soluții”
12:10 - Tânăra care s-a căsătorit în aceeași rochie de la serbarea din grădiniță: „Încă îmi venea” (VIDEO)
12:02 - A început a doua etapă a recalculării pensiilor. Cine va primi majorări și când
12:00 - Marius Budăi (PSD): „Opriți nebunia! Opriți austeritatea! Haideți să stimulăm economia!”
11:54 - Ce înseamnă „stahanovist”, termenul sovietic folosit de Kelemen Hunor pentru a-l descrie pe Ilie Bolojan
11:02 - Dovezi privind existența unui alt univers „conectat la universul nostru” printr-o „gaură de vierme”