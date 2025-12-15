B1 Inregistrari!
România revine la ediția Eurovision 2026. Mai multe state au anunțat că vor boicota ediția aniversară

Adrian Teampău
15 dec. 2025, 18:38
România revine la ediția Eurovision 2026. Mai multe state au anunțat că vor boicota ediția aniversară
Sursa Foto: Facebook - Eurovision Song Contest
Cuprins
  1. România va fi prezentă la Eurovision 2026
  2. Big Five și privilegiul finalei
  3. Schimbări și măsuri de securitate la Eurovision 2026

Eurovision 2026 va fi ediția cu numărul 70 a acestui concurs organizat de Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU. Competiția finală este programată să se desfășoare în luna mai la Viena, în Austria.

România va fi prezentă la Eurovision 2026

Uniunea Europeană de Radiodifuziune  (European Broadcasting Union- EBU) a confirmat lista ţărilor care vor participa la competiția muzicală din acest an. La Eurovision 2026 vor reveni trei țări care au fost absente în ultimele două sezoane din motive financiare. Este vorba despre România, Bulgaria și Republica Moldova. Este cea de-a 70-a ediție a competiției muzicale, programată să se desfășoare la Viena.

Trebuie spus că anul acesta, concursul se va desfășura într-un context tensionat. Mai multe state au anunțat că vor boicota competiția din cauza prezenței Israelului. Sunt cinci țări care au decis să se retragă deoarece nu sunt de acord cu politica israeliană din Gaza. Este vorba despre Spania, Irlanda, Islanda, Țările de Jos și Slovenia. Aceste state au atras atenția asupra situației umanitare din Gaza.

Chiar și așa, în competiția de la Viena vor rămâne 35 de țări, cu două mai puține decât anul trecut. Organizatorii sunt de părere că va fi o ediție specială, cu muzică diversă.

Big Five și privilegiul finalei

Printre participanții la Eurovision 2026 se află patru dintre cei cinci membri ai grupului Big Five – Franța, Germania, Italia și Regatul Unit. Împreună cu Spania, aceste state sunt principalii contribuitori la EBU. Muzicienii concurenți din aceste țări se vor califica direct în finala programată pe 16 mai, alături de Austria, țara gazdă.

Restul participanților vor concura în două semifinale, programate pe 12 și 14 mai. În fiecare rundă vor fi înscriși câte 15 concurenți din tot atâtea  state participante.

La această ediție și-au anunțat participarea și țări care au adoptat poziții critice față de Israel, precum Belgia. VRT, televiziunea flamandă belgiană, și-a exprimat nemulțumirea, dar RTBF, omoloaga francofonă, va reprezenta țara într-o manieră mai moderată. În schimb, Canada nu va lua parte la concurs. Statul nord-american a invocat costurile excesive, deși postul CBC și-a manifestat inițial interesul pentru participare.

Schimbări și măsuri de securitate la Eurovision 2026

Organizatorul EBU a anunțat că va face câteva modificări importante pentru ediția din 2026. Aceste schimbări la Eurovision 2026 sunt menite să reducă controversele recente. Astfel se va reveni la jurizarea în semifinale, iar numărul televoturilor per fan va fi redus de la 20 la 10. De asemenea, vor fi întărite măsurile de securitate pentru a preveni voturile frauduloase.

„Ne pregătim să sărbătorim 70 de ani ai Concursului Muzical Eurovision, care continuă să fie un loc în care vocile, culturile, limbile și muzica se împletesc și unde oameni din medii foarte diverse pot demonstra că, într-o lume dificilă, una mai bună este posibilă”, a declarat directorul festivalului, Martin Green.

Vânzarea biletelor pentru concurs va începe pe 13 ianuarie. Fanii vor trebui să se înregistreze, începând cu 19 decembrie, la miezul nopții pentru a-și asigura biletele de participare. Ediția din 2026 promite astfel un spectacol divers și tensionat, într-un cadru simbolic, care celebrează 70 de ani de istorie a concursului.

La această ediție vor participa următoarele state: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, România, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveția, Ucraina și Marea Britanie.


