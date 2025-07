Roxana Nemeș a povestit prin ce a trecut pentru a deveni mamă: „Am plâns în hohote”

se pregătește să devină mămică pentru prima dată, iar vedeta poartă în pântece gemeni, o fetiță și un băiețel. Deși acum lucrurile s-au așezat în viața ei și a soțului său, Călin Hagima, situația cu care s-au confruntat a fost una foarte dificilă.

a povestit cât de greu i-a fost să rămână însărcinată și a mărturisit procedurile prin care a trecut. De-a lungul timpului, artista a trecut pe la mai mulți medici, iar singura ei soluție pentru a deveni mămică a fost procedura de fertilizare in vitro.

De ce nu reușea Roxana Nemeș să rămână însărcinată: „Mi s-a descoperit”

Cântăreața a explicat care a fost motivul pentru care a reușit cu greu să își îndeplinească visul, și anume acela de a deveni mamă. Se pare că în corpul acesteia, medicii au descoperit o imunitate foarte puternică, ceea ce împiedica ca sarcina să își facă apariție.

„Nu îmi venea să cred, pur și simplu nu îmi venea să cred că sunt însărcinată. Nu mi-a recomandat să operez endometrioza pentru că eram într-un stadiu incipient și mi-a recomandat să facem fertilizare in vitro. Am făcut și niște analize de ADN, analize genetice, sunt mai costisitoare, dar sunt extraordinare. Mie mi s-a descoperit o imunitate mult prea puternică. În cazul unei sarcini, corpului îi este foarte greu să asimileze o sarcină pentru că are impresia că este un corp străin.”, a declarat Roxana, în cadrul interviului pentru „Un show păcătos”, conform

Mai mult, până să rămână gravidă, cântăreața a fost supusă la șapte proceduri de fertilizare. Drumul a fost foarte greu pentru ea și partenerul ei, dar pare că, într-un final a meritat.

Cum a reacționat Roxana Nemeș, când a aflat că e gravidă

Vedeta a mărturisit ce reacție a avut, atunci când testul de sarcină a afișat două liniuțe. Bucuria a învăluit-o pe femeie și a făcut-o să cadă în genunchi de emoție.

„Am plâns în hohote. M-am pus în genunchi și am plâns în hohote când am aflat că sunt însărcinată”, a adăugat artista, potrivit aceleiași surse.

Nu mai este mult până când Roxana își va ține „puii” în brațe, deoarece aceasta ar trebui să nască în luna octombrie.