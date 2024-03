Ruby nu se mai ascunde! Artista a spus adevărul dacă urmează să devină mamă sau nu: „Să știți...”

Ana Claudia Grigore, cunoscută drept Ruby, se numără printre cele mai apreciate cântărețe din industria muzicală românească. De curând, vedete în vârstă de 35 de ani a stârnit un val de reacții în mediul online, asta după ce s-a pozat cu burtica la vedere.

Cântăreața a fost mereu discretă în ceea ce privește viața personală, însă acum, după ce fanii cu primul copil, ea a venit cu prima reacție.

Ruby, după ce fanii au crezut că este însărcinată

De mai bine de 10 ani de zile artista trăiește cu Robert Adrian. Vedeta nu încetează niciodată să surprindă prin aparițiile ei, așa cum a făcut și de curând.

Pe pagina sa de Instagram ea a postat câteva imagini în care a apărut cu burtica la vedere. Nu a durat mult și internauții au luat cu asalt secțiunea de comentarii, crezând că aceasta este însărcinată: „Este însărcinată, cu siguranță, se vede după burtică și după sclipirea ei!”, „Sarcină ușoară”, „Vine bebe? sarcina ușoară”.

Acum, după valul de comentarii legate de sarcină, Ruby și-a dorit să facă lumină și a transmis că nu va deveni mamă.

„Citesc comms și leșin de râs. , să știți”, a fost reacția lui cântăreței, notează .

Vezi această postare pe Instagram

Ruby își renovează casa „distrusă” de câini și pisici

Ruby a renunțat la vacanță și în această perioadă. Aceasta a dezvăluit că animăluțele pe care le are, opt pisici și doi căței, i-au distrus locuința, dar nu are de gând să renunțe la ele. Cât e casa șantier în lucru, pisicile și câinii au „locuințe provizorii”.

„Am demolat toată casa, am spart totul. Trebuia neapărat să renovăm. Am renunțat la vacanță. Dar anul trecut am fost mai mult plecați, ne ajunge. Cățeii și pisicile mi-au distrus-o, și a trebuit să-i dau un refresh. Am dus animăluțele pe la părinții lui Robert, o parte, altele la niște prieteni. A trebuit să-i despart, e o situație specială. N-aș putea renunța la niciuna, sunt copiii mei. Am auzit din multe părți că aș fi nebună, dar nu mă convinge nimeni”, a spus Ruby, potrivit .