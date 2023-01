Ruby, secretul menținerii în formă în permanență: „Nu beau apă absolut deloc, nici noaptea”

Ruby, în vârstă de 33 ani, a reușit de-a lungul timpului să își mențină silueta, chiar dacă unii au fost de părere că artista a slăbit pre mult în ultima perioadă.

Cântăreața a dezvăluit ce face pentru a fi în formă și ce consumă zi de zi.

Secretul lui Ruby de a se menține în formă

„Merg la sală. Mănânc ce am chef, când am chef, sunt foarte pofticioasă, dar se consumă foarte mult pentru că eu când trebuie să fac ceva mă stresez foarte tare și cred . Stresul topește grăsimea, dar și un regim echilibrat, ceea ce eu nu am, și mersul la sală care este foarte sănătos”, a mărturisit Ruby.

„Sportul ne nobilează, fără mâncare, fără suc care este licoarea mea preferată. Beau numai suc, spre rușinea mea. Am pielea uscată din cauza asta și poate de aia sunt și așa slabă. Nu beau apă absolut deloc, nici noaptea, dacă mi se face sete deschid o cutie de suc și o beau”, a adăugat artista, scrie .

Ruby trăiește de câțiva ani o frumoasă poveste de dragoste alături de Robert, însă nu au planuri de nuntă momentan. Artista a spus care este motivul pentru care nu vrea să se căsătorească.

Ruby trăiește o frumoasă poveste de dragoste

Ruby nu vorbește foarte des despre viața ei amoroasă, dar a dezvăluit că a avut doar două relații până acum.

„Sunt foarte bine, îndrăgostită de viață, de dragoste, în general. Sunt foarte bine, sunt la fel cum mă știți. Sunt foarte stabilă, nu pot să mă laud cu multe relații în viața mea. Am avut doar două și cu asta mă laud, că am avut doar două relații și știu că în vremurile noastre este destul de rar”, a povestit artista.

Pentru Ruby cariera este pe primul loc și se dedică muzicii în totalitate. Cântăreața nu are momentan planuri de căsătorie.

„Mi se tot pune întrebarea aceasta, dar nu am planuri în viitorul apropiat. Habar n-am, într-o rochie albă e posibil să mă vezi și săptămâna viitoare, dar asta nu înseamnă că o să mă mai mărit o dată. Sunt deja căsătorită, măritată cu muzica. Pot să mă îmbrac ”, a spus vedeta. Ruby nu își dorește momentan să ajungă în fața altarului pentru că se consideră un copil. De asemenea, ea este de părere că o căsătorie ar maturiza-o dintr-o dată.

„Încerc să mă gândesc dacă în copilărie am avut visul acesta, gândul acesta. Și, nu. Eu sunt în generația de fete independente, puternice.

Fiecare cu visele lui. Eu îmi doresc, momentan, să muncesc, să mă concentrez pe cariera mea, pe ce știu că las în urmă și rămâne în infinit. Și asta, pe mine, mă bucură foarte tare. Nu mă gândesc la căsătorie și la acte pentru că m-ar constrânge să mă maturizez deodată. Am tot spus asta, deja mă repet. Eu sunt încă un copil”, a declarat Ruby.