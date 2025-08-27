Emisiunea „Românii au talent” de la Pro TV revine cu sezonul 16 și va avea un nou jurat în locul lui Dragoș Bucur, care și-a anunțat retragerea după trei sezoane.

Cine e noul jurat de la „Românii au talent”

Cum și-a anunțat Dragoș Bucur retragerea din emisiune

Pro TV a anunțat că începe sezonul 16 al emisiunii și a publicat o imagine cu noul jurat, dar fără să îi dezvăluie identitatea:

Potrivit surselor , este vorba despre actrița Carmen Tănase:

Ceilalți ai emisiunii rămân Andra, Mihai Bobonete și Andi Moisescu.

Schimbarea la „Românii au talent” se produce după ce Dragoș Bucur .

„Acum trei ani am intrat în echipa ”Romanii au talent”. Andra, Bobo, Andi, Pavel şi Smiley, sunt nişte colegi plin de umor şi înţelegere şi le mulţumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta ”Românii au talent” merge mai departe fără mine”, a scris Dragoș Bucur, într-o postare pe Instagram.