Emisiunea „Românii au talent” de la Pro TV revine cu sezonul 16 și va avea un nou jurat în locul lui Dragoș Bucur, care și-a anunțat retragerea după trei sezoane.
Pro TV a anunțat că începe sezonul 16 al emisiunii și a publicat o imagine cu noul jurat, dar fără să îi dezvăluie identitatea:
Potrivit surselor CanCan, este vorba despre actrița Carmen Tănase:
Ceilalți jurați ai emisiunii rămân Andra, Mihai Bobonete și Andi Moisescu.
Schimbarea la „Românii au talent” se produce după ce Dragoș Bucur s-a retras din emisiune.
„Acum trei ani am intrat în echipa ”Romanii au talent”. Andra, Bobo, Andi, Pavel şi Smiley, sunt nişte colegi plin de umor şi înţelegere şi le mulţumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta ”Românii au talent” merge mai departe fără mine”, a scris Dragoș Bucur, într-o postare pe Instagram.