Sânziana Negru, despre nuntă și copii: „Mi se pare o convenție, care nu mi se potrivește"

Sânziana Negru, despre nuntă și copii: „Mi se pare o convenție, care nu mi se potrivește”

Selen Osmanoglu
28 oct. 2025, 12:36
Sânziana Negru, despre nuntă și copii: „Mi se pare o convenție, care nu mi se potrivește"
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Despre copii
  2. Despre nuntă
  3. Cum s-au cunoscut cei doi

Sânziana Negru este împreună cu Ștefan Floroaica de câțiva ani, iar cei doi pare că se înțeleg extrem de bine. Recent, influencerița a fost întrebată despre posibilitatea de a face copii, dar și despre nuntă. Iată ce a declarat aceasta!

Despre copii

Sânziana Negru a fost întrebată recent dacă s-a gândit la copii, la care ea a răspuns: „O să vrei copii? Bineînțeles, dacă vrea Doamne Doamne”, conform Cancan.

Mărturisirea a venit într-un moment în care atenția publicului asupra cuplului format cu actorul Ștefan Floroaica este foarte mare. Ștefan a intrat în atenția publicului, recent, și cu participarea la „Asia Express”.

Despre nuntă

Relația dintre cei doi progresează, însă Sânziana mărturisește că nu și-a imaginat momentul nunții. Pentru ea, tot acets concept este „o convenție”, însă dacă partenerul ei și-ar dori o nuntă clasică, atunci ar face-o.

„Nu mi-am dorit, nu mi-am imaginat niciodată eu pe mine la altar, în rochie albă, nu mi-am dorit treaba asta. Mi se pare o convenție, care nu mi se potrivește. Aș face-o de dragul celuilalt, dacă lui i-ar aduce liniște sau poate o bucurie că există legământul dintre noi, dar eu pentru mine nu”, a declarat Sânziana Negru.

Cum s-au cunoscut cei doi

Sânziana Negru și Ștefan Floroaica formează un cuplu din ianuarie 2023. Și-au confirmat relația în mediul online în august, după întoarcerea creatoarei de conținut online de la filmările America Express, conform unica.ro.

Sânziana și Ștefan locuiesc împreună, într-o casă aflată la marginea unei păduri. Diferența de vârstă dintre cei doi este de 8 ani. Perechea s-a cunoscut în urmă cu mai mulți ani, într-un fast-food de la Piața Romană, în cadrul unui proiect. Sânziana și Ștefan, alături de alți invitați, serveau clienții din fast-food. Au devenit un cuplu mult mai târziu, după ce au început să vorbească pe Instagram, la inițiativa lui Ștefan.

