Scandal între Alex Bodi și Ramona Olaru: „Femeie pe interes. Urăsc falsitatea și perversitatea asta”. Reacția vedetei TV

Traian Avarvarei
27 dec. 2025, 22:29
Ramona Olaru. Sursa foto: Captură Video - Unica / YouTube
Cuprins
  1. Alex Bodi a ironizat-o pe Ramona Olaru
  2. Ramona Olaru îl amenință pe Alex Bodi cu judecata

E scandal în toată regula între Ramona Olaru și Alex Bodi, iar prezentatoarea de la Antena 1 e hotărâtă să-și găsească dreptatea în instanță.

Alex Bodi a ironizat-o pe Ramona Olaru

Ramona Olaru a spus în mai multe interviuri că nu vrea să mai aibă de-a face cu bărbați săraci și că nu va mai accepta niciodată să întrețină un bărbat. Alex Bodi a reacționat la aceste afirmații, acuzând-o că este falsă, perversă și o întreținută.

„Nu am nimic personal cu nimeni, doar că urăsc falsitatea și perversitatea asta. Lejeritatea cu care vorbesc ele de bani și partea financiară, dar nimic de iubire sau ce aport au ele într-o relație! Un om cu bani selectează mereu femeile și poate avea ca ea 10 lunar. Dacă ea crede ca apărând la TV e vreo divă și unii trebuie să-i facă ei toate poftele, se înșeală amarnic. Și doar “săracii” cu câțiva euro o vor băga în seamă.

Nu are ea sânge regal sau a trăit numai în medii habsburgice sau ludovice, să i se cuvină milionari 😂😂O femeie independentă cum se crede ea trebuie să vorbească altfel, mai ales la TV, dacă vrea sa fie un exemplu… Așa e doar un exemplu al femeilor pe interes. Și mai bine să-și vadă lungul nasului… Că trecutul ei nu e prea wow, nici escapadele ei cu unul, altul, prin vacanțe pentru bani! Nu toți suntem proști sau săraci cum ne crede ea. Sau ea să fie vreo specială sau vreun star cum se crede!😂”, a spus Alex Bodi, pentru CanCan.

Ramona Olaru îl amenință pe Alex Bodi cu judecata

Fiind în vacanță în SUA, Ramona Olaru a aflat de această reacție de la prieteni și a lăsat un mesaj ferm pe rețelele sociale.

„Abia m-am trezit. Am primit știrea asta de la un milion de prieteni. Ce? Poftim? Cine e omul ăsta să vorbească așa despre mine? Cum poți să îți permiți? De ce? De unde? Probabil cauți vreo atenție, dar nu mă interesează. Cred că trebuie să rezolvăm legal.

Mi se pare absolut ireal ca o persoană care nu mă cunoaște să facă astfel de declarații despre mine. Ce îți dă ție dreptul să faci astfel de declarații despre mine? O să revin în țară și o să mă ocup de asta pe cale legală. Promit!

Toată viața am zis că nu mă bag în astfel de discuții, cu nimeni. Și nu mă las trasă în jos de anumite niveluri. Și mai ales de oameni cu care nu am interacționat nici măcar o dată în viața mea. Dar, deja e mult. Lucrurile nu vor rămâne asa”, a susținut Ramona Olaru.

