Scandal între Bianca Drăgușanu și mama unei colege de clasă a fiicei sale: „Nu-i plăcea cum eu vin îmbrăcată”

Anul trecut, într-un incident nefericit chiar la școala fiicei sale, Sofia. Vedeta a avut un conflict intens cu mama unei alte fetițe, însă decizia de a vorbi despre acest episod a fost luată abia acum, cu câteva zile înainte ca micuța ei să înceapă școala.

Fiica Biancăi Drăgușanu începe școala

Vedeta resimte o emoție puternică în legătură cu viitorul care se deschide în viața sa și își exprimă dorința ca timpul să nu treacă atât de repede. Sofia își începe aventura școlară, iar Bianca Drăgușanu a împărtășit gândurile sale cu privire la această etapă nouă pe care fiica sa o va începe.

„Sofia merge în clasa I, am foarte mari emoții. Știu că o să fie bine, sunt fericită, parcă aș opri timpul în loc că zboară prea repede, crește mult prea repede și nu vreau. O iubesc foarte mult și vreau să rămână mică”, a transmis vedeta.

cu mama unei alte fete de la școala fiicei sale, dar afirmă că acesta a fost singurul incident neplăcut. Mama celeilalte fete a jignit-o pe Bianca și pe Sofia pe rețelele de socializare, iar Bianca i-a cerut să lase fiica ei în pace.

Coflict cu mama unei colege de clasă a Sofiei

„Până în momentul de față m-am confruntat cu o singură situație mai dificilă, am primit câteva mesaje răutăcioase pe Instagram din partea unei mămici care nu a vrut să-și dezvăluie identitatea, care mă jignea și am rugat-o frumos că dacă are o problemă să o dezbată cu mine, să nu se rezume la copilul meu. Avea o problemă cu mine la modul general, pentru că eu sunt o persoană publică, nu-i plăcea cum eu vin îmbrăcată în roz când vin să o iau pe fiica mea de la școală și mă jignea”, a mai spus Bianca Drăgușanu, pentru Spynews, citat de .

Conflictul nu s-a înrăutățit, iar femeia a înțeles greșeala. Fosta soție a lui Victor Slav a subliniat că nu a deranjat niciodată mama copilului sau fiica lor și nu înțelege cum a început totul.

„Mi-a zis că data viitoare vine și mă bate pe umăr la școală când vin să-mi iau copilul și am zis că o aștept, dar nu a îndrăznit. Mi-aș dori să-și vadă de treaba ei și de copilul ei, nu cred că am deranjat-o eu cu ceva sau pe copilul ei”, a încheiat Bianca Drăgușanu.