Secretel Irinei Loghin pentru o viață sănătoasă: budinca de conopidă care face minuni

Secretul Irinei Loghin pentru o viață sănătoasă: budinca de conopidă care face minuni

Ana Beatrice
19 sept. 2025, 22:02
Secretul Irinei Loghin pentru o viață sănătoasă: budinca de conopidă care face minuni
Sursa Foto: Facebook/ Irina Loghin Oficial
Cuprins
  1. Cum prepară Irina Loghin budinca de conopidă
  2. De ce este conopida un aliment atât de valoros
  3. Cum ajută conopida la detoxifiere
  4. Ce alte beneficii aduce pentru sănătate
  5. Cum reușește Irina Loghin să se mențină activă și sănătoasă

Irina Loghin, supranumită „regina muzicii populare românești”, este cunoscută nu doar pentru vocea ei inconfundabilă, ci și pentru modul în care și-a construit de-a lungul anilor un stil de viață sănătos și echilibrat. La vârsta ei, artista rămâne un exemplu de vitalitate, reușind să se mențină activă datorită alimentației bazate pe legume, ceaiuri și mișcare zilnică.

Deși a renunțat aproape complet la carne, Irina Loghin nu face compromisuri când vine vorba despre gust și savoare. Ea gătește preparate simple, dar hrănitoare, care demonstrează că mâncarea sănătoasă poate fi și delicioasă. Una dintre rețetele sale preferate este budinca de conopidă, o alegere surprinzător de gustoasă pentru o legumă care nu se numără printre favoritele tuturor.

Cum prepară Irina Loghin budinca de conopidă

Artista are o rețetă clasică, dar gustoasă, pe care o gătește frecvent. Conopida se spală bine, se desface în buchețele și se pune la fiert cu puțină sare timp de 10-15 minute. După ce este scoasă și lăsată la scurs, se pregătește separat un amestec din câteva ouă bătute, brânză rasă, smântână, verdețuri proaspete (pătrunjel și mărar), dar și un praf de piper. Tava de cuptor se tapetează cu hârtie, se așază conopida și se toarnă peste ea compoziția pregătită. După 25-30 de minute la cuptor, preparatul este gata. „Se taie frumos după ce se răcește”, spune Irina Loghin, potrivit click.ro.

De ce este conopida un aliment atât de valoros

Nutriționista Codruța Pantelimon recomandă includerea conopidei în dieta zilnică, datorită aportului său ridicat de vitamine și minerale. „Din familia cruciferelor, conopida este aliatul de nădejde al femeilor în curele de slăbire, deoarece are calorii puține și abundă în fibre, antioxidanți, vitamina C și K. Încercați consumul ei crud, pentru ca organismul să își ia singur cele de trebuință. Gătită, cel mult la aburi sau murată, poate fi utilă persoanelor cu digestie sensibilă”, a explicat nutriționista, într-un interviu pentru sursa menționată.

Cum ajută conopida la detoxifiere

Nutriționiștii consideră conopida un aliat de nădejde atunci când vine vorba de detoxifierea naturală a organismului. Această legumă conține compuși bioactivi specifici familiei cruciferelor, precum sulforafanul și glucozinolații, substanțe care sprijină activitatea ficatului și a aparatului digestiv. Prin stimularea unor enzime implicate în procesul de detoxifiere, conopida ajută la neutralizarea și eliminarea substanțelor nocive acumulate în organism din alimentație, poluare sau stres oxidativ. În plus, datorită conținutului ridicat de fibre, conopida favorizează tranzitul intestinal și reduce riscul de constipație, permițând astfel o curățare eficientă a tractului digestiv.

Un alt beneficiu important este capacitatea acestei legume de a susține absorbția corectă a nutrienților esențiali. Aportul său de vitamina C contribuie la fixarea fierului în organism, în timp ce compușii sulfurici stimulează regenerarea celulară.

Ce alte beneficii aduce pentru sănătate

Lista efectelor pozitive ale conopidei este lungă. Leguma susține sistemul cardiovascular, reducând riscul de afecțiuni cerebrale și boli de inimă. De asemenea, ajută la reglarea dezechilibrelor hormonale care pot apărea la orice vârstă. Conopida conține și biotină (vitamina B7), o substanță esențială pentru sănătatea părului, a pielii și a unghiilor. „Porniți dragii mei, prin piețele autohtone și împliniți-vă coșul cu cele sănătoase! Alege sănătate în culori! Și pentru orice decizie asupra sănătății, consultați medicul specialist”, este sfatul nutriționistei Codruța Pantelimon.

Cum reușește Irina Loghin să se mențină activă și sănătoasă

De-a lungul timpului, Irina Loghin a demonstrat că nu doar talentul, ci și disciplina personală joacă un rol important în menținerea vitalității. Artista a mărturisit în repetate rânduri că își începe ziua cu ceaiuri din plante, evită excesele alimentare și preferă mesele ușoare, bazate pe legume, fructe și lactate. În plus, plimbările zilnice și mișcarea constantă fac parte din rutina ei de zeci de ani.

