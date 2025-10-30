Ostropelul de pui este una dintre mâncărurile care a marcat copilăria multor români. Deși pare un preparat simplu, există ingrediente care, odată adăugate, pot îmbunătăți radical gustul mâncării. Chef Ștefan Popescu a împărtășit, într-un , care sunt secretele unui ostropel de pui care vor impresiona pe orice are șansa să îl guste.

De ce ingrediente ai nevoie pentru ostropelul de pui

Deși este un preparat pe care mulți îl cunosc și au avut șansa să îl guste, puțini știu că este și o opțiune sănătoasă de mâncare. Puiul este bogat în proteine și sărac în grăsimi, mai ales dacă vorbim despre pulpe, fără piele.

Ștefan Popescu, juratul emisiunii „Chef la Cuțite”, propune un mod inedit de preparate a ostropelului de pui. Bucătarul recomandă folosirea unei supe de pui sau pentru sosul ostropelului, în loc de apă.

Ingrediente

1 kg pulpe sau ciocănele de pui;

2 cepe medii tocate;

5/6 căței usturoi pasați;

400 roșii în suc propriu;

2 linguri pastă de roșii;

50 ml ulei de floarea-soarelui;

200 ml supă de pui;

1 lingură făină;

1 frunză de dafin;

1 linguriță zahăr;

1 legătură pătrunjel verde;

Făină;

Supă de pui;

Sare;

Piper.

Cum se prepară

Primul pas presupune gătirea cărnii. Se încălzesc 50 ml de ulei de floarea-soarelui într-o tigaie, iar mai apoi se adaugă puiul și se rumenește pe toate părțile, până culoarea acestuia se transformă.

Ulterior, se călește și ceapa la foc mediu. După câteva minute, se adaugă și usturoiul pasat și se mai lasă cele două legume pe foc pentru încă aproximativ un minut.

Peste ele se adaugă și roșiile în suc propriu, pasta, frunza de dafin și zahărul. După ce ingrediente sunt amestecate bine, se aduagă și supa de pui, sarea și piperul. Se lasă totul să fiarbă la foc mic, cu vasul parțial acoperit, timp de 30-40 de minute, până devine fragedă carnea.

Penultimul pas presupune dizolvarea unei linguri de făină într-un polonic mic de supă rece și încorporarea amestecului nou obținut în mâncare. Se amestecă continuu până se leagă. La final, se adaugă pătrunjelul tocat mărunt, iar preparatul este gata de degustat.