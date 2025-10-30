B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Rețeta de ostropel de pui recomandă de chef Ștefan Popescu. Ingredientul care dă un plus de savoare mâncării

Rețeta de ostropel de pui recomandă de chef Ștefan Popescu. Ingredientul care dă un plus de savoare mâncării

B1.ro
31 oct. 2025, 00:07
Rețeta de ostropel de pui recomandă de chef Ștefan Popescu. Ingredientul care dă un plus de savoare mâncării
Sursa foto: Instagram/ Chef Stefan Popescu
Cuprins
  1. De ce ingrediente ai nevoie pentru ostropelul de pui
  3. Cum se prepară

Ostropelul de pui este una dintre mâncărurile care a marcat copilăria multor români. Deși pare un preparat simplu, există ingrediente care, odată adăugate, pot îmbunătăți radical gustul mâncării. Chef Ștefan Popescu a împărtășit, într-un videoclip postat recent pe rețelele de socializare, care sunt secretele unui ostropel de pui care vor impresiona pe orice are șansa să îl guste. 

De ce ingrediente ai nevoie pentru ostropelul de pui

Deși este un preparat pe care mulți îl cunosc și au avut șansa să îl guste, puțini știu că este și o opțiune sănătoasă de mâncare. Puiul este bogat în proteine și sărac în grăsimi, mai ales dacă vorbim despre pulpe, fără piele.

Ștefan Popescu, juratul emisiunii „Chef la Cuțite”, propune un mod inedit de preparate a ostropelului de pui. Bucătarul recomandă folosirea unei supe de pui sau legume pentru sosul ostropelului, în loc de apă.

Ingrediente

  • 1 kg pulpe sau ciocănele de pui;
  • 2 cepe medii tocate;
  • 5/6 căței usturoi pasați;
  • 400 roșii în suc propriu;
  • 2 linguri pastă de roșii;
  • 50 ml ulei de floarea-soarelui;
  • 200 ml supă de pui;
  • 1 lingură făină;
  • 1 frunză de dafin;
  • 1 linguriță zahăr;
  • 1 legătură pătrunjel verde;
  • Făină;
  • Supă de pui;
  • Sare;
  • Piper.

Cum se prepară

Primul pas presupune gătirea cărnii. Se încălzesc 50 ml de ulei de floarea-soarelui într-o tigaie, iar mai apoi se adaugă puiul și se rumenește pe toate părțile, până culoarea acestuia se transformă.

Ulterior, se călește și ceapa la foc mediu. După câteva minute, se adaugă și usturoiul pasat și se mai lasă cele două legume pe foc pentru încă aproximativ un minut.

Peste ele se adaugă și roșiile în suc propriu, pasta, frunza de dafin și zahărul. După ce ingrediente sunt amestecate bine, se aduagă și supa de pui, sarea și piperul. Se lasă totul să fiarbă la foc mic, cu vasul parțial acoperit, timp de 30-40 de minute, până devine fragedă carnea.

Penultimul pas presupune dizolvarea unei linguri de făină într-un polonic mic de supă rece și încorporarea amestecului nou obținut în mâncare. Se amestecă continuu până se leagă. La final, se adaugă pătrunjelul tocat mărunt, iar preparatul este gata de degustat.

Tags:
Citește și...
Anda Adam, la cuțite cu producătorii Asia Express: „Ne-ați zăpăcit de creieri!”
Monden
Anda Adam, la cuțite cu producătorii Asia Express: „Ne-ați zăpăcit de creieri!”
Cătălin Oprișan, declarații savuroase. Ce spune despre telefoanele scumpe de ultimă generație: „Când l-ai scos, înnebunești” (VIDEO)
Monden
Cătălin Oprișan, declarații savuroase. Ce spune despre telefoanele scumpe de ultimă generație: „Când l-ai scos, înnebunești” (VIDEO)
Joseph Adam a răbufnit la „Asia Express”. Soțul Andei i-a adresat cuvinte grele vedetei: „Ești disperată! Dacă ai putea, ai și respira pentru mine”
Monden
Joseph Adam a răbufnit la „Asia Express”. Soțul Andei i-a adresat cuvinte grele vedetei: „Ești disperată! Dacă ai putea, ai și respira pentru mine”
Fostă prezentatoare TV, vacanță de coșmar în Roma: „Urma să fim jefuiți, sunt ferm convinsă”. Cum a reușit să scape
Monden
Fostă prezentatoare TV, vacanță de coșmar în Roma: „Urma să fim jefuiți, sunt ferm convinsă”. Cum a reușit să scape
Simona Trașcă și iubitul ei au luat pe toată lumea prin surprindere. Fanii cred că s-au căsătorit în secret
Monden
Simona Trașcă și iubitul ei au luat pe toată lumea prin surprindere. Fanii cred că s-au căsătorit în secret
Cutremurată de lipsurile bătrânilor, Elena Merișoreanu a reacționat dur: „Ce-i asta? Nu vede nimeni că o duc rău?”
Monden
Cutremurată de lipsurile bătrânilor, Elena Merișoreanu a reacționat dur: „Ce-i asta? Nu vede nimeni că o duc rău?”
Monica Anghel a ajuns la spital! Ce mesaj a transmis faimoasa artistă
Monden
Monica Anghel a ajuns la spital! Ce mesaj a transmis faimoasa artistă
Cum își menține Angelina Jolie frumusețea spectaculoasă la 50 de ani? Dermatologul său a dezvăluit!
Externe
Cum își menține Angelina Jolie frumusețea spectaculoasă la 50 de ani? Dermatologul său a dezvăluit!
Florin Salam a dat România pe Turcia! Care a fost motivul plecării
Monden
Florin Salam a dat România pe Turcia! Care a fost motivul plecării
Plăcinta cu dovleac, reinterpretată de Florin Dumitrescu. Un desert perfect pentru serile de toamnă
Monden
Plăcinta cu dovleac, reinterpretată de Florin Dumitrescu. Un desert perfect pentru serile de toamnă
Ultima oră
00:53 - Petrecem zilnic ore în șir în fața ecranelor. Cum poți reduce eficient oboseala vizuală prin setările simple ale dispozitivelor
00:45 - Anda Adam, la cuțite cu producătorii Asia Express: „Ne-ați zăpăcit de creieri!”
00:30 - O fostă polițistă a pretins că e „vânătoare de pedofili” pentru a șantaja un bărbat care deținea fotografii indecente cu minori. Ce pedeapsă a primit femeia
23:59 - Cătălin Oprișan, declarații savuroase. Ce spune despre telefoanele scumpe de ultimă generație: „Când l-ai scos, înnebunești” (VIDEO)
23:57 - Micul dejun este mai important decât crezi. Care sunt cele mai frecvente greșeli care afectează digestia
23:39 - Leguma de toamnă care i-a cucerit pe români. „Se vând bine”
23:37 - Dimineață cu surprize la Catedrala Neamului. Credincioșii au dat cu ochii de Ionuț Moșteanu și generalii săi. Înăuntru era și Principele Radu
22:52 - Stai mult în fața ecranului? Află cum să ai grijă de ochii tăi
22:51 - Un gest de o cruzime revoltătoare în Cavadineşti. Un bărbat a ajuns după gratii după ce a spânzurat un câine
22:38 - Joseph Adam a răbufnit la „Asia Express”. Soțul Andei i-a adresat cuvinte grele vedetei: „Ești disperată! Dacă ai putea, ai și respira pentru mine”