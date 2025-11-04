Prezentatorul atrage atenția prin silueta sa impecabilă. Într-un interviu recent, vedeta a spus că își menține greutatea din primii ani ai carierei în televiziune. El a vorbit și despre secretele unui stil de viață echilibrat, bazat pe disciplină și alegeri sănătoase.

Ce mănâncă Dan Negru și cum își menține echilibrul

În vârstă de 54 de ani, Dan Negru și gustului autentic. Evită „mâncarea modernă, cool” și alege doar preparate tradiționale. „ Mă feresc de tipurile de mâncare pe care bunica mea nu le-ar recunoaște”, a declarat acesta, potrivit click.ro.

Pe lângă televiziune și afaceri imobiliare,vedeta își regăsește echilibrul în mijlocul naturii. Vara, lasă platourile de filmare pentru terenul moștenit și grădina casei părintești din Timișoara. Acolo se dedică pasiunii sale pentru roșii. Le îngrijește cu răbdare, udându-le cu apă călduță, dimineața sau seara, direct la rădăcină.

„Nu le vând, dar când mă las de televiziune, mă apuc de roșii. 2647 de soiuri de legume a pierdut România in ultimii 20 de ani. „Inimă de bou”, soiul românesc, a fost înregistrat de francezi și pierdut definitiv de România”, a mai declarat Dan Negru.

Ce sfaturi oferă Dan Negru cumpărătorilor de legume

După trei decenii de televiziune, Dan Negru nu vorbește doar despre audiențe, ci și despre autenticitate, chiar și când vine vorba de legume. Prezentatorul avertizează că piețele sunt pline de produse crescute artificial și oferă câteva ponturi practice pentru cumpărători.

„Sunt pline piețele de chimicale. Am două ponturi. Fugiți de roşiile alungite excesiv, țuguiul arată că e o creștere forțată, biostimulată. Fugiți de cei care vând cantități mari, sunt comercianți. Luați roşii de la ăia care au câteva pe tarabă, ăia sunt producătorii adevărați. Și, când le luați, nu uitați că România a pierdut 2.647 de soiuri de legume, în ultimii 20 de ani!”, a mai declarat el pentru sursa menționată.