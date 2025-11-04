B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Secretul siluetei lui Dan Negru! Ce mănâncă prezentatorul pentru a-și menține greutatea de la debutul în televiziune

Secretul siluetei lui Dan Negru! Ce mănâncă prezentatorul pentru a-și menține greutatea de la debutul în televiziune

Ana Beatrice
04 nov. 2025, 15:39
Secretul siluetei lui Dan Negru! Ce mănâncă prezentatorul pentru a-și menține greutatea de la debutul în televiziune
Sursa Foto: Facebook - Dan Negru
Cuprins
  1. Ce mănâncă Dan Negru și cum își menține echilibrul
  2. Ce sfaturi oferă Dan Negru cumpărătorilor de legume

Prezentatorul Dan Negru atrage atenția prin silueta sa impecabilă. Într-un interviu recent, vedeta a spus că își menține greutatea din primii ani ai carierei în televiziune. El a vorbit și despre secretele unui stil de viață echilibrat, bazat pe disciplină și alegeri sănătoase.

Ce mănâncă Dan Negru și cum își menține echilibrul

În vârstă de 54 de ani, Dan Negru a rămas fidel simplității și gustului autentic. Evită „mâncarea modernă, cool” și alege doar preparate tradiționale. „ Mă feresc de tipurile de mâncare pe care bunica mea nu le-ar recunoaște”, a declarat acesta, potrivit click.ro.

Pe lângă televiziune și afaceri imobiliare,vedeta își regăsește echilibrul în mijlocul naturii. Vara, lasă platourile de filmare pentru terenul moștenit și grădina casei părintești din Timișoara. Acolo se dedică pasiunii sale pentru roșii. Le îngrijește cu răbdare, udându-le cu apă călduță, dimineața sau seara, direct la rădăcină.

„Nu le vând, dar când mă las de televiziune, mă apuc de roșii. 2647 de soiuri de legume a pierdut România in ultimii 20 de ani. „Inimă de bou”, soiul românesc, a fost înregistrat de francezi și pierdut definitiv de România”, a mai declarat Dan Negru.

Ce sfaturi oferă Dan Negru cumpărătorilor de legume

După trei decenii de televiziune, Dan Negru nu vorbește doar despre audiențe, ci și despre autenticitate, chiar și când vine vorba de legume. Prezentatorul avertizează că piețele sunt pline de produse crescute artificial și oferă câteva ponturi practice pentru cumpărători.

„Sunt pline piețele de chimicale. Am două ponturi. Fugiți de roşiile alungite excesiv, țuguiul arată că e o creștere forțată, biostimulată. Fugiți de cei care vând cantități mari, sunt comercianți. Luați roşii de la ăia care au câteva pe tarabă, ăia sunt producătorii adevărați. Și, când le luați, nu uitați că România a pierdut 2.647 de soiuri de legume, în ultimii 20 de ani!”, a mai declarat el pentru sursa menționată.

Tags:
Citește și...
Andreea Marin a dezvăluit adevărul! Care sunt motivele pentru care s-a despărțit de Adrian Brîncoveanu
Monden
Andreea Marin a dezvăluit adevărul! Care sunt motivele pentru care s-a despărțit de Adrian Brîncoveanu
Marisa Paloma, probleme grave de sănătate. De ce s-a operat fosta câștigătoare „Bravo, ai stil!”
Monden
Marisa Paloma, probleme grave de sănătate. De ce s-a operat fosta câștigătoare „Bravo, ai stil!”
Jonathan Bailey a fost desemnat „Cel mai sexy bărbat în viață”, primul bărbat gay care obține această distincție
Monden
Jonathan Bailey a fost desemnat „Cel mai sexy bărbat în viață”, primul bărbat gay care obține această distincție
Ioana Ginghină, sfaturi pentru „agățat”. Ce le spune femeilor care nu își găsesc un partener
Monden
Ioana Ginghină, sfaturi pentru „agățat”. Ce le spune femeilor care nu își găsesc un partener
Monica Bîrlădeanu a vorbit despre compromisurile pe care le-a făcut în relația cu Valeriu Gheorghiță: „Nu dorm bine”
Monden
Monica Bîrlădeanu a vorbit despre compromisurile pe care le-a făcut în relația cu Valeriu Gheorghiță: „Nu dorm bine”
Andreea Marin și Violeta Bănică, din nou împreună. Ce a povestit fosta prezentatoare TV despre revederea cu fiica ei: „I-am mirosit părul prin somn”
Monden
Andreea Marin și Violeta Bănică, din nou împreună. Ce a povestit fosta prezentatoare TV despre revederea cu fiica ei: „I-am mirosit părul prin somn”
Smiley a izbucnit în lacrimi la propriul concert. Ce mesaj a transmis Oana Pellea după momentul de sensibilitate al artistului: „Ține-o tot așa!”
Monden
Smiley a izbucnit în lacrimi la propriul concert. Ce mesaj a transmis Oana Pellea după momentul de sensibilitate al artistului: „Ține-o tot așa!”
Andreea Marin, mesaj plin de emoție despre revederea cu fiica sa, Violeta: „E mereu atât de frumos să fiu… mama ta!”
Monden
Andreea Marin, mesaj plin de emoție despre revederea cu fiica sa, Violeta: „E mereu atât de frumos să fiu… mama ta!”
Prințul William și Kate au câștigat procesul împotriva revistei Paris Match. Ce mesaj a transmis Palatul Kensington
Monden
Prințul William și Kate au câștigat procesul împotriva revistei Paris Match. Ce mesaj a transmis Palatul Kensington
Jennifer Aniston, mai îndrăgostită ca niciodată. Ce a dezvăluit actrița despre noul partener (FOTO)
Monden
Jennifer Aniston, mai îndrăgostită ca niciodată. Ce a dezvăluit actrița despre noul partener (FOTO)
Ultima oră
17:12 - David Beckham a primit titlul de cavaler, într-o ceremonie oficiată de Regele Charles. Cine a inspirat ținuta purtată de sportiv
17:10 - Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, eliberați pe prescripție. Decizia, luată de ÎCCJ pe o procedură extraordinară
17:07 - Prima reacție a lui Ioan Micula în dosarul de delapidare și evaziune. Legăturile cu Ilie Bolojan
16:51 - Călin Georgescu, noi declarații controversate: „Eu vă spun astăzi așa, să fie foarte clar!”. Ce mesaj a transmis românilor
16:31 - O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată, în propria locuință din Franța. Cine este principalul suspect
16:25 - Delirul lui Călin Georgescu. Tunelul dintre SUA și Rusia (VIDEO)
16:15 - Newsweek: Bătălia electorală pentru New York. Cuomo vs. Mamdani. Trump: Tai banii orașului dacă nu iese al meu
16:07 - Adrian Vasile, reacție după plecarea de la CSM București: „A fost o decizie a clubului”
15:55 - Liderul AUR Maramureș, prins drogat la volan. Mama politicianului are castel în Franța
15:20 - Bucureștiul care se repară singur: cum un sector își transformă deșeurile în resursă