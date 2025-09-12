B1 Inregistrari!
Selena Gomez și Benny Blanco, pregătiți de nuntă! Dezvăluiri surprinzătoare despre marele eveniment (VIDEO)

Selena Gomez și Benny Blanco, pregătiți de nuntă! Dezvăluiri surprinzătoare despre marele eveniment (VIDEO)

Ana Beatrice
12 sept. 2025, 14:25
Sursa Foto: Instagram/ @selenagomez
Selena Gomez, una dintre cele mai îndrăgite artiste internaționale, cu o carieră impresionantă în muzică, film și televiziune, trăiește o perioadă plină de emoții pe plan personal. După logodna cu Benny Blanco, celebrul producător muzical american, cei doi se pregătesc pentru marele pas: căsătoria. Invitată recent în emisiunea „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Selena a vorbit deschis despre cum decurg pregătirile și cât de entuziasmată este pentru ziua cea mare, oferind publicului detalii inedite.

Cum a vorbit Selena Gomez despre nuntă la „The Tonight Show”

Selena Gomez a confirmat că perioada pregătirilor pentru căsătoria cu Benny Blanco este una „minunată”. Invitată în emisiunea „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, alături de colegii din serialul Only Murders in the Building, artista a vorbit deschis despre logodnă și despre entuziasmul pe care îl trăiește. „Sunt foarte norocoasă. Totul merge bine. Sunt atât de entuziasmată”, a spus cântăreața.

Discuția a fost condimentată cu glume savuroase. Steve Martin a întrebat dacă invitațiile la nuntă au fost trimise, iar Selena a răspuns ironic: „Bineînțeles că da — Marty va aduce verighetele.” Martin Short a intrat în joc, mimând momentul predării inelului și adăugând că îl confundă pe logodnic cu „Bad Bunny”, moment la care Selena l-a corectat cu un zâmbet: „Benny Blanco!”.

Ce spun prietenii și colegii de scenă despre relația Selenei

Actorul Martin Short a vorbit și în podcastul Good Hang with Amy Poehler despre fericirea artistei. „Pur și simplu o ador. Sunt extrem de fericit că se căsătorește cu Benny Blanco, unul dintre cei mai cool și relaxați bărbați. Ea îl iubește, iar eu sunt încântat că lucrez cu ea într-o perioadă atât de frumoasă.”

Când va avea loc nunta și cine se află pe lista de invitați

Deși data exactă nu a fost anunțată, totul indică faptul că evenimentul este planificat deja. În august, Selena și Benny au sărbătorit petrecerile de burlăcițe și burlaci, iar printre invitați se află nume sonore precum Ed Sheeran și Paris Hilton, care au confirmat public participarea.

Sursa Foto: Instagram/ @selenagomez

Cum se îmbină pregătirile de nuntă cu proiectele profesionale

Într-un interviu acordat podcastului Therapuss with Jake Shane, Selena a explicat că organizarea nunții este complicată din cauza agendei pline: „Suntem ocupați cu propriile proiecte, dar vom rezolva toate detaliile atunci când programul ne va permite. Nu am fost niciodată atât de sigură de ceva.”

Tot acolo, artista a dezvăluit detalii inedite despre preferințele sale culinare. Nu își dorește un tort tradițional de mari dimensiuni, ci „un tort mini, doar pentru noi doi, pe care să-l putem congela”. În plus, desertul preferat al Selenei nu este unul sofisticat, ci biscuiții cu sos preparați de bunica ei.

Ce a spus Benny Blanco despre marele eveniment

Blanco a mărturisit că programul încărcat i-a împiedicat să înceapă organizarea imediat după logodnă. „Am filmat, am avut promovări și proiecte noi. Dar suntem foarte entuziasmați. Cred că va fi o nuntă relaxată, exact pe stilul nostru.”

Cum arată viața de cuplu a Selenei și a lui Benny Blanco

Artistul a descris relația lor ca fiind una bazată pe confort și simplitate. „Cu Selena, aș putea sta în pat toată ziua. Ne place să vedem filme, să mâncăm, să ne bucurăm de timp împreună. E minunat.”

Gătitul joacă, de asemenea, un rol esențial. În interviuri anterioare, Blanco a povestit cum și-a surprins iubita de Valentine’s Day: de la nachos și murături prăjite, până la o cadă plină cu sos de brânză și chipsuri.

