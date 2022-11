Selly, dezvăluiri despre lansarea celui de-al treilea film. Câți bani a investit vloggerul: „Va fi un real succes”

Andrei Șelaru, cunoscut ca Selly s-a apucat de Youtube pe vremea când la noi nu era atât de bine implementat. Cu toate că la început lucrurile nu au mers atât de bine, după ani de muncă, .

Se pare că după ce a lansat două filme, tânărul din Craiova e pregătit și pentru lansarea celui de-al treilea. Acesta urmează să apară în luna ianuarie a noului an, dar pe data de 26 decembrie va avea loc avanpremiera filmului, iar fanii vor putea să vadă deja trailerul chiar în această lună.

Selly, despre filmul pe care îl va lansa în ianuarie

În ceea ce privește apariția sa în filmulul „Romina Vtm”, Selly a dezvăluit că va avea două replici. De asemenea, vloggerul a precizat că producția are în distribuția sa o mulțime de actori, dar și persoane cunoscute din showbiz-ul românesc, precum , Bogdan de la Ploiești, Costel Biju, Tzancă Uraganu.

„Eu nu am decât o apariție foarte scurtă în filmul Romina pe care îl produc alături Matei Dima și Ștefan Lucian. Eu am un rol episodic, am două replici așa că nemulțumiții vor fi fanii mei (râde).

Filmul va fi de un real succes, e o combinație de nume în distribuția filmului așa cum nu s-a mai văzut în România. Îl avem pe Bogdan de la Ploiești cu Nicole Cherry, , Costel Biju, alături de alți actori consacrați, Ana Guran, Letiția Vlădescu, Costi Max.

E o combinație din asta între actori și oameni din showbiz foarte cunoscuți și sunt convins că va avea succes pe marile ecrane”, a declarat Selly, potrivit .

Selly, despre costurile producției „Romina Vtm”

Totodată, Selly a mărturisit câți bani a băgat în filmul „Romina Vtm” ce va apărea în ianuarie pe marile ecrane din toată țara. Momentan nu are un buget pe care l-a băgat în peliculă, însă în mare e vorba de sute de mii de euro pe care vloggerul i-a investit.

„Filmul se lansează pe data de 2 ianuarie 2023, avanpremiera va avea loc pe 26 decembrie, iar trailerul va ieși luna aceasta. Nu avem încă un buget, însă suntem în post-producție, dar cu siguranță e ”, a mai spus Selly pentru sursa citată.

Filmările filmului s-au desfășurat în această vară

„Echipa a fost foarte bine compusă, lucrurile s-au mișcat foarte repede, am terminat în 17 zile tot proiectul. Echipa mai are filme la activ, au lucrat și la Tabara, așa că știu cum se mănâncă filmele, deci . Am filmat în Costinești și în București, cam jumătate-jumătate”, a mai dezvăluit acesta.