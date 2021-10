Selly e mai sărac decât pare? Idolul adolescenților stă cu chirie

Selly este idolul adolescenților din România. Milioane de fete și băieți îl urmăresc pe rețelele de socializare și visează la o viață de lux.

Cât cheltuiește Selly

Tânărul câștigă mult și nu se rușinează să etaleze luxul care îl înconjoară. Spre uimirea fanilor, Selly nu stă în propria locuință, ci închiriază un apartament în zona Băneasa din București.

În fiecare lună, Selly trebuie să scoată din buzunar câte trei mii de euro ca să-și asigure traiul într-o locuință de lux.

Costul apartamentului îl depășește

Dormitoare generoase, băi spațioase, un living imens, o bucătărie stilată, dar și o terasă încălzită îi oferă confortul de acasă. Selly locuiește împreună cu Smaranda (iubita bloggherului) și cele două pisici, pe care le-au adoptat recent.

„Într-un an, în care eu stau aici, eu cheltui practic 28.200 de euro, plus TVA. O grămadă de bani, o sumă foarte mare de bani. Așadar, de ce să plătesc an de ani acești bani și la final să nu am nimic?”, precizează Selly pe YouTube.

Momentan, Selly nu își planifică să se mute în propria casă. Tânărul consideră mai oportun să investească într-o afacere profitabilă decât într-un apartament de fițe.