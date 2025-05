Șerban Copoț, despre copiii săi: „Nu-mi doresc să fie niciunul în showbiz”

a vorbit despre săi. El a mărturisit că nu își dorește ca aceștia să intre în , conform .

Care este motivul

Șerban Copoț a declarat că are copii cuminți și descurcăreți la școală. De asemenea, el a mărturisit că nu ar vrea ca aceștia să intre în show-biz căci nu este „un loc unde să-ți faci așa o carieră pe termen lung”.

„Sunt copii cuminți, nu fac prostii foarte mari. Avem doi pereți din casă destinați desenului, acolo se exprimă artistic atunci când simt nevoia. Dar nu doar pereții îi desenează, mai scapă și prin alte părți, dar nu-i problemă, de aceea s-a inventat lavabila. Ăsta nu-i motiv de ceartă la noi acasă. La școală, toți sunt buni. Fiecare se străduiește să țină ritmul cu această programă absolut aerisită și liniștită. Îi ajutăm la teme, dar la cel mare mi-am dorit foarte mult să devină autonom, să-și facă singur temele, să se descurce că are 13 ani. E bine să fie responsabil. El ar vrea să fie avocat sau medic veterinar”, a mărturisit el.

„Nu-mi doresc să fie niciunul în showbiz. Am fost eu suficient de mult timp și am învățat și pentru ei. Nu pot să spun că am fost dezamăgit, dar nu mi se pare un loc unde să-ți faci așa o carieră pe termen îndelungat. Sunt foarte mulți artiști, foarte talentați, cred că ar fi prea mare concurența”, a adăugat el.