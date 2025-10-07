Serghei Mizil, de la „Asia Express”, a dezvăluit cum a reușit să facă avere pe timpul lui Nicolae . Acesta era prieten cu fiul liderului comunist.

Cum făcea bani Serghei Mizil

Serghei Mizil se consideră un om norocos. El a vorbit despre cum făcea bani pe timpul lui Ceaușescu. Acesta aducea din străinătate aparate video, casete, blugi și alte produse occidentale, pe care le vindea în România, conform Viva.

„În magazinele gospodăriei de partid nu mai găseai aproape orice, dar noi ne descurcam. Aveam în anturaj shopiști, care se învârteau la magazinele pentru străini, mai eram prieten cu sportivi și piloți care ieșeau din tară”, a spus concurentul „Asia Express”.

„Tata lucra la cooperație, unde aveau, pentru inițiați, băuturi străine, de exemplu whisky cu etichetă neagră. Făceam chefuri la Snagov și la munte care țineau trei-patru zile”, a adăugat el.

„Nu duceam lipsă de bani”

Serghei Mizil a recunoscut că ieșea din țară de două ori pe an și aducea marfă cât să își facă rostul.

„Aduceam 20 de aparate video, 300 de casete, 400 de geci și blugi. Nu aveam probleme la vamă. Doar din imprimări de casete scoteam cam 80.000 de lei la o lună și jumătate, echivalentul unei Dacii. Practic, nu duceam lipsă de bani”, a spus acesta.

Ce pensie are Serghei Mizil

Acesta spune că are și o pensie, însă este mică. Acestuia îi intră în cont, în fiecare lună, 1.500 de lei. El se declară dezamăgit de această sumă primită din partea statului. Mărturisește că nu ar putea să trăiască doar din atât.

„1.500 de lei îmi intră în bancă. Primesc notificare pe telefon când vin banii. Nu știu cum trăiesc oamenii, vai de capul lor. Dacă ar fi să trăiesc dintr-o pensie, este exclus”, a spus Serghei, la Dan Diaconescu Direct.

Cât a câștigat la „Asia Express”

Serghei Mizil a câștigat o sumă de bani și prin participarea la emisiunea „Asia Express”, pe „Drumul Eroilor”. Aici a câștigat 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție.