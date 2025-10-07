B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Serghei Mizil, despre cum a făcut avere pe timpul lui Ceaușescu: „Ne descurcam”/ „Nu duceam lipsă de bani”

Serghei Mizil, despre cum a făcut avere pe timpul lui Ceaușescu: „Ne descurcam”/ „Nu duceam lipsă de bani”

Selen Osmanoglu
07 oct. 2025, 09:59
Serghei Mizil, despre cum a făcut avere pe timpul lui Ceaușescu: „Ne descurcam”/ „Nu duceam lipsă de bani”
Serghei Mizil. Sursa foto: Captură video - Asia Express
Cuprins
  1. Cum făcea bani Serghei Mizil
  2. „Nu duceam lipsă de bani”
  3. Ce pensie are Serghei Mizil
  4. Cât a câștigat la „Asia Express”

Serghei Mizil, concurentul de la „Asia Express”, a dezvăluit cum a reușit să facă avere pe timpul lui Nicolae Ceaușescu. Acesta era prieten cu fiul liderului comunist.

Cum făcea bani Serghei Mizil

Serghei Mizil se consideră un om norocos. El a vorbit despre cum făcea bani pe timpul lui Ceaușescu. Acesta aducea din străinătate aparate video, casete, blugi și alte produse occidentale, pe care le vindea în România, conform Viva.

„În magazinele gospodăriei de partid nu mai găseai aproape orice, dar noi ne descurcam. Aveam în anturaj shopiști, care se învârteau la magazinele pentru străini, mai eram prieten cu sportivi și piloți care ieșeau din tară”, a spus concurentul „Asia Express”.

„Tata lucra la cooperație, unde aveau, pentru inițiați, băuturi străine, de exemplu whisky cu etichetă neagră. Făceam chefuri la Snagov și la munte care țineau trei-patru zile”, a adăugat el.

„Nu duceam lipsă de bani”

Serghei Mizil a recunoscut că ieșea din țară de două ori pe an și aducea marfă cât să își facă rostul.

„Aduceam 20 de aparate video, 300 de casete, 400 de geci și blugi. Nu aveam probleme la vamă. Doar din imprimări de casete scoteam cam 80.000 de lei la o lună și jumătate, echivalentul unei Dacii. Practic, nu duceam lipsă de bani”, a spus acesta.

Ce pensie are Serghei Mizil

Acesta spune că are și o pensie, însă este mică. Acestuia îi intră în cont, în fiecare lună, 1.500 de lei. El se declară dezamăgit de această sumă primită din partea statului. Mărturisește că nu ar putea să trăiască doar din atât.

„1.500 de lei îmi intră în bancă. Primesc notificare pe telefon când vin banii. Nu știu cum trăiesc oamenii, vai de capul lor. Dacă ar fi să trăiesc dintr-o pensie, este exclus”, a spus Serghei, la Dan Diaconescu Direct.

Cât a câștigat la „Asia Express”

Serghei Mizil a câștigat o sumă de bani și prin participarea la emisiunea „Asia Express”, pe „Drumul Eroilor”. Aici a câștigat 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție.

Tags:
Citește și...
Anda Adam: „Am fost tocilară, nu degeaba am fruntea lată”. Ce studii are cântăreața
Monden
Anda Adam: „Am fost tocilară, nu degeaba am fruntea lată”. Ce studii are cântăreața
Minodora a făcut confesiuni emoționante: „Prefer să mor eu înaintea lui”. Ce înseamnă soțul ei pentru ea
Monden
Minodora a făcut confesiuni emoționante: „Prefer să mor eu înaintea lui”. Ce înseamnă soțul ei pentru ea
Ritualul pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineața: „Acest exercițiu este extraordinar, te face conștient”
Monden
Ritualul pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineața: „Acest exercițiu este extraordinar, te face conștient”
Mihai Trăistariu critică politicienii care îi trimit pe studenți la muncă, după tăierea burselor: „Unde să lucreze? Să facă striptease?”
Monden
Mihai Trăistariu critică politicienii care îi trimit pe studenți la muncă, după tăierea burselor: „Unde să lucreze? Să facă striptease?”
Jaden Smith a șocat la Paris. Fiul lui Will Smith reprezintă imaginea lui Christian Louboutin
Monden
Jaden Smith a șocat la Paris. Fiul lui Will Smith reprezintă imaginea lui Christian Louboutin
Delia a stârnit amuzamentul internauților. Cum s-a filmat artista după o vizită la saună
Monden
Delia a stârnit amuzamentul internauților. Cum s-a filmat artista după o vizită la saună
Meghan Markle vizată de o declarație șocantă a tatălui său. Cei doi nu-și mai vorbesc de ani buni
Monden
Meghan Markle vizată de o declarație șocantă a tatălui său. Cei doi nu-și mai vorbesc de ani buni
Puya, mesaj neașteptat pentru fani în timpul unui concert: „Aveți grijă ce vă doriți, că se poate întâmpla!”
Monden
Puya, mesaj neașteptat pentru fani în timpul unui concert: „Aveți grijă ce vă doriți, că se poate întâmpla!”
Obiceiul pe care Roxana Vancea îl are în fiecare weekend, împreună cu fiii ei. Ce încearcă să îi învețe pe micuți: „Nu este doar o tradiție”
Monden
Obiceiul pe care Roxana Vancea îl are în fiecare weekend, împreună cu fiii ei. Ce încearcă să îi învețe pe micuți: „Nu este doar o tradiție”
Adriana Stere are 5 copii și spune că e o mamă severă: „Nu sunt prietena lor”. Cum reușește să „impună limite” în familie
Monden
Adriana Stere are 5 copii și spune că e o mamă severă: „Nu sunt prietena lor”. Cum reușește să „impună limite” în familie
Ultima oră
09:57 - Descoperire istorică în Alba Iulia: Arheologii au găsit poarta prin care a intrat Mihai Viteazul în Cetate acum 426 de ani (FOTO)
09:57 - Alexandru Rafila spune ce salariu are un director de sănătate publică: „Niciun medic, care are salariul dublu, nu se duce să fie director de direcţie sănătate publică”
09:53 - O nouă problemă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Nereguli grave ies la iveală după tragedia copiilor
09:23 - Ministrul Mediului: „E foarte bine să existe în mine un inamic al șmecherilor”
09:17 - Jeff Bezos, declarație surprinzătoare. În câteva decenii, oamenii nu vor mai trăi pe Pământ: „Vor locui acolo pentru că vor dori asta”
09:16 - Becali îl acuză pe Simion de trădare: „Eu sunt împăratul. Băi piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat”
09:14 - Atac armat într-o sală de judecată din Albania. Un judecător a fost ucis, iar alte două persoane rănite
08:45 - Diana Buzoianu: „Românii merită mai mult decât o pasare de responsabilități”. Cum le răspunde celor de la PSD care o critică că nu acordă avize de mediu
08:44 - Anda Adam: „Am fost tocilară, nu degeaba am fruntea lată”. Ce studii are cântăreața
08:42 - Minodora a făcut confesiuni emoționante: „Prefer să mor eu înaintea lui”. Ce înseamnă soțul ei pentru ea