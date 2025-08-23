B1 Inregistrari!
Monden » Shurubel: „Mi se pare oribil ce pățesc femeile în 2025. Aș introduce egalitatea de șanse ca materie la școală. Aș vrea ca femeile să conducă lumea, sincer". Ce a spus despre Andrew Tate

Traian Avarvarei
23 aug. 2025, 16:42
Andrei Lăcătuș, alias Shurubel. Sursa foto: Captură video - Vorbește Lumea / YouTube

Andrei Lăcătuș, alias Shurubel, unul dintre cei trei prezentatori de la „Vorbește Lumea”, a fost puternic impresionat de cazurile de violență împotriva femeilor care au loc în România în ultima vreme parcă mai des ca niciodată. Shurubel spune că egalitatea de șanse ar trebui predată în școli și că bărbații ar trebui să aibă grijă de femei, dar și de sănătatea lor mintală, căci reprimarea sentimentelor negative nu face deloc bine.

Cuprins

  • Ce a spus Shurubel despre femei și egalitatea de șanse
  • Ce a spus Shurubel despre masculinitatea toxică și discursuri precum ale lui Andrew Tate

Ce a spus Shurubel despre femei și egalitatea de șanse

„Doamne, mi se pare oribil că vedem toate subiectele astea, că ele există. Suntem în 2025 și ar trebui ca bărbații să fie educați în așa fel încât să înțeleagă că e obligatoriu să existe o egalitate de șanse, iar pe lângă asta, că ar trebui să protejăm femeile de lângă noi, din viața noastră, și femeile de pretutindeni. E atât de important să învățăm asta în școli și acasă, încât eu dacă aș fi, în vreun fel, un factor de decizie în învățământul românesc, aș introduce o oră obligatorie de egalitate de șanse, exact așa s-ar numi.

Mai mult, aș propune educația emoțională, terapia, în programă, pentru că eu de când am început să fac terapie mă simt altfel, mult mai bine. Era un abecedar acolo, pe care l-am ratat, abecedarul sentimentelor, al felului în care gândim.

Faptul că nu am știut să definesc ce simțeam, până acum, mi-a dăunat foarte tare. Dacă ar ști adolescenții și copiii să-și regleze sentimentele și să-și înțeleagă reacțiile, cred că am trăi într-o lume mai bună”, a explicat Shurubel, pentru VIVA!.

Ce a spus Shurubel despre masculinitatea toxică și discursuri precum ale lui Andrew Tate

Întrebat ce părere are despre ideile pe care le promovează influencerul Andrew Tate, Andrei Lăcătuș a răspuns: „Mie mi se pare că ce spun și promovează Andrew Tate și alții ca el înseamnă o masculinitate toxică, un regres al societății care ar trebui să se dezvolte în primul rând spre egalitate și spre normalizarea sentimentelor și la bărbați… Pentru că și băieții plâng câteodată și ar trebui să îmbrățișăm asta”.

„Ar trebui să facem noi, bărbații, asta și pentru sănătatea mintală, că să reprimi totul e contraindicat și am văzut unde a dus asta până acum. În plus, eu sunt un feminist, în general. Aș face orice pentru a vedea o schimbare de paradigmă, o egalitate reală, ba chiar aș vrea ca femeile să conducă lumea, sincer”, a mai afirmat Shurubel, pentru VIVA!.

