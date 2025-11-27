Simona Pătruleasa a rememorat din viața ei, acela în care i s-a spus că nu va putea avea copii. Însă, până la urmă, miracolul s-a produs, a rămas însărcinată și acum se bucură de . Vedeta și-a amintit și de alte situații imprevizibile din viața sa.

Cum a trăit Simona Pătruleasa miracolul de a avea un copil

„Atunci când am văzut-o pe Ingrid pentru prima oară, am izbucnit în plâns și nu mă puteam opri. Țin minte că mi-a scăzut și tensiunea, atât de puternică era emoția, și parcă nu îmi venea să cred că, în sfârșit, trăiesc acel moment.

Când mi-a fost pusă în brațe și am văzut-o, a fost ceva extraordinar. Am plâns cred că vreo 30 de minute, lacrimile curgeau încontinuu, iar doamna doctor mă întreba dacă sunt bine, dacă sigur nu am nimic”, a povestit Simona Pătruleasa, pentru .

Situații imprevizibile în viața Simonei Pătruleasa

„De-a lungul anilor, mi s-au întâmplat foarte multe și în redacție. Eram în jurnal când a avut loc un cutremur – un adevărat șoc. Au fost multe situații, unele amuzante, altele imprevizibile. La un moment dat a căzut și o bucată de tavan. În televiziune trebuie să fii pregătit pentru orice, dar la asta chiar nu mă așteptam”, a mai rememorat vedeta.

Simona Pătruleasa a mai spus că au durut-o mult zvonurile din presă că ea și soțul ei, Sabin, divorțează: „Au trecut atâția ani de când nu am mai citit răutăți. A, stai puțin… Faptul că m-au ”divorțat” de Sabin de zeci și sute de ori. Uite, acum mi-am adus aminte — au fost prea multe. Da, asta a fost. M-au ”divorțat” de nenumărate ori, o adevărată răutate. Iar un alt lucru dificil a fost atunci când Ingrid era mică. Acum e mare și știe să deosebească lucrurile, dar atunci m-a afectat foarte mult, pentru că era prea mică să înțeleagă ce se întâmplă și de ce ne urmăreau oamenii prin oraș”.