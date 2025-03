Smiley, despre viața de familie și cea profesională: „Nu știu exact dacă am găsit echilibrul perfect”

a vorbit recent despre modul în care îmbină cu cea de , în cadrul unui interviu, conform .

Echilibrul perfect

În luna mai 2023, Smiley și Gina Pistol și-au unit destinele, iar cu 2 ani înainte, în martie 2021, au devenit părinți pentru prima dată, scrie sursa citată. Împreună, cei doi au o fetiță, pe nume Josephine.

Smiley a dezvăluit cum îmbină viața de familie cu cea profesională.

„O provocare continuă este aceea de a reuși să ajungem la urechile și sufletul oamenilor, indiferent de granițe sau naționalități, să fim actuali muzical și tehnologic, dar fără să pierdem legătura cu izvorul, cu viața, cu poveștile care contează, cu sufletul de unde se naște muzica și către care se îndreaptă”, a declarat Smiley, pentru viva.ro, citat de Click.

„Nu știu exact dacă am găsit echilibrul perfect despre care spui, nici nu mi-am propus asta concret. Am trăit viața și evenimentele în coordonatele mele, cu simțirile și prioritățile mele. Deși separate, profesia și familia conviețuiesc și ca program, și ca dinamică, și ca inspirație și energie. Până la urmă, ele fac parte din același om, așa că se completează, se hrănesc una pe alta pentru a crea un tot armonios. Oricum, fetele sunt cu mine mereu, că le mai am din când în când și fizic alături la filmări, la concerte și la studio nu poate decât să mă bucure și mai mult. Cum sunt ca soț și ca tată? Păi, eu să spun?! (zâmbește) Mă joc, glumesc, iubesc, sunt serios uneori și neserios alteori, încerc să fiu atent și prezent”, a adăugat el.