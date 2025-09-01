B1 Inregistrari!
Sofia Vicoveanca: „Este foarte sănătos!”. Secretul pentru cea mai bună ciorbă

Selen Osmanoglu
01 sept. 2025, 12:51
Foto: Facebook/Sofia Vicoveanca

Cunoscuta cântăreață de muzică populară Sofia Vicoveanca, în vârstă de 83 de ani, a dezvăluit care este secretul acesteia pentru cea mai bună ciorbă.

Cuprins

  • Secretul artistei
  • Viața la 83 de ani

Secretul artistei

Sofia Vicoveanca a mărturisit că secretul constă într-un ingredient: sfecla roșie rasă, conform playtech.ro.

„Se pun toate ingredientele, legumele și carnea, la fiert. Dar separat fac eu așa ceva! Este un borș acru. Se fierb toate până când zeama se face roșie, aproape neagră de la sfecla roșie. Aceasta se strecoară în ciorbă cât de acră vrei, iar restul, ce rămâne din zeamă, se păstrează într-o sticluță la frigider și se bea înainte de masă, câte un păhăruț ca cel de țuică. Este foarte sănătos!”, a explicat artista.

Ea recomandă consumul pe stomacul gol, înainte de mesele principale, pentru beneficii maxime.

Viața la 83 de ani

Cântăreața de muzică populară are un stil de viață activ. Se menține prin plimbări zilnice, implicare în evenimente culturale și alimentație sănătoasă.

„Sunt recunoscătoare că pot să fac ceea ce iubesc, să fiu aproape de familie și să păstrez tradițiile vii. Gătitul, muzica și natura sunt lucrurile care mă fac să mă simt tânără și puternică”, a mai adăugat artista.

