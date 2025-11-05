Sorin Bontea, unul dintre cei mai cunoscuți din țara noastră, a făcut dezvăluiri impresionante despre relația de dragoste pe care o are cu soția lui.

Sorin Bontea are un mariaj de peste 30 de ani și, deși ar părea aproape imposibil, în zilele noastre, ca o căsnicie să mai dureze atât, bărbatul demonstrează că se poate.

Care este secretul unei căsnicii fericite

Vedeta TV a povestit cum au reușit el și partenera lui de viață să rămână uniți de-a lungul timpului. Se pare că secretul relației lor este „înțelegerea”. Cei doi încearcă să se înțeleagă reciproc și să se susțină, și făcând aceste lucruri, relația de cuplu a prosperat.

„Nu e chiar atât de complicat. Nu pare complicat pentru mine. Cred că înțelegerea. Suntem de atâta timp împreună, ne cunoaștem. Îți dai seama când celălalt e supărat, când are o zi proastă, îl înțelegi. Și așa mai departe. Cred că ăsta este secretul. Și să mai povestești despre ce se întâmplă așa. Să găsești întotdeauna subiect de discuție, să ai ce să vorbești”, a spus Sorin Bontea pentru .