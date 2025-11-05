B1 Inregistrari!
Sorin Bontea a dat „din casă"! Cum au reușit el și soția sa să aibă o căsnicie fericită și de durată

Sorin Bontea a dat „din casă”! Cum au reușit el și soția sa să aibă o căsnicie fericită și de durată

Elena Boruz
05 nov. 2025, 11:33
Sorin Bontea a dat „din casă”! Cum au reușit el și soția sa să aibă o căsnicie fericită și de durată
Sursa foto: Captură video - Selly / YouTube
Cuprins
  1. Care este secretul unei căsnicii fericite
  2. Ce gătește soția lui Bontea

Sorin Bontea, unul dintre cei mai cunoscuți șefi bucătari din țara noastră, a făcut dezvăluiri impresionante despre relația de dragoste pe care o are cu soția lui.

Sorin Bontea are un mariaj de peste 30 de ani și, deși ar părea aproape imposibil, în zilele noastre, ca o căsnicie să mai dureze atât, bărbatul demonstrează că se poate.

Care este secretul unei căsnicii fericite

Vedeta TV a povestit cum au reușit el și partenera lui de viață să rămână uniți de-a lungul timpului. Se pare că secretul relației lor este „înțelegerea”. Cei doi încearcă să se înțeleagă reciproc și să se susțină, și făcând aceste lucruri, relația de cuplu a prosperat.

„Nu e chiar atât de complicat. Nu pare complicat pentru mine. Cred că înțelegerea. Suntem de atâta timp împreună, ne cunoaștem. Îți dai seama când celălalt e supărat, când are o zi proastă, îl înțelegi. Și așa mai departe. Cred că ăsta este secretul. Și să mai povestești despre ce se întâmplă așa. Să găsești întotdeauna subiect de discuție, să ai ce să vorbești”, a spus Sorin Bontea pentru Unica.ro.

Ce gătește soția lui Bontea

De asemenea, acesta a povestit că nu este el singurul bucătar talentat al familiei. Soția lui gătește de asemenea foarte bine, conform spuselor juratului „MasterChef”. Printre rețetele preferate de el se numără: Musacaua, ardeii umpluți, sarmalele, dar și supa de roșii.

„Musaca, ardei umpluți, sarmale, o supă de roșii pe care nu vrea să mi-o mai facă, nu știu de ce. Nu vrea să-mi mai facă. Sunt câteva rețete bune. Soția mea gătește destul de bine. Nu, chiar bine. Nevastă bine. Mie îmi plac mâncărurile gătite. Orice ar găti soția mea este bun. Dacă n-ai chef de gătit și vrei să mănânci conserve, te descurci. «Cum e mâncarea?» «Foarte bună!» Chiar dacă nu-ți place, trebuie să zici că e bună, dacă vrei să mai primești”, a spus Sorin Bontea, în exclusivitate pentru Unica.ro.
