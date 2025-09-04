Soția lui Daniel Pavel: „Chiar i se întâmplă lucruri minunate pe care le merită și le-a muncit de 20 de ani”

Daniel Pavel și lui, Ana Maria, au planuri mari. TV are un nou proiect ProTv, iar soția lui se reapucă de actorie.

„Sunt atât de fericită pentru el”

Noul proiect

Survivor a fost scos din grila de programe, însă prezentatorul TV a primit un nou proiect din partea trustului Pro TV.

Soția acestuia nu-l va mai însoți la filmări așa cum a făcut-o până acum. Ea își dorește să rămână însărcinată înainte ca partenerul său să înceapă proiectul.

„De data aceasta nu voi mai pleca cu el pentru că filmările nu vor fi foarte lungi ca și până acum. Și prefer să fie o minune mică până pleacă, undeva în aura noastră. Cum vrea Dumnezeu, nu ne stresăm”, a mărturisit aceasta, pentru .

Cât despre cariera acestuia, soția a mai spus: „Nu îl ajut pe Daniel cu showul. Niciodată nu am făcut asta în afară de a-i alege niște ținute. Și de a-i fi alături la greu. Eu nu mă bag niciodată în ceea ce face el”.

„Acum va fi ceva nou. Mult mai greu, mai complex, atât pentru concurenți, cât și pentru el. Și cred că focusul va fi esențial pentru că are toate datele să fie cel mai bun, ca și până acum. Oamenii îl adoră. Și cred că se vor îndrăgosti și de noul format care este și el mult mai divers. Noi ne sfătuim mereu, dar până la alegerile lui. Îi spun părerile mele și apoi el decide. Eu i-am zis că e minunat, însă nu a intrat niciodată în scenariu altă idee decât că drumul lui e acesta, alături de colegii lui și de acest format”, a completat aceasta.

„Lui Daniel chiar i se întâmplă lucruri minunate pe care le merită și le-a muncit de 20 de ani. Sunt atât de fericită pentru el și pentru fanii de aventură. Formatul se cheamă Desafio. Va fi mult mai greu, mai multă adrenalină”, a mai spus Ana Maria.

„Nu știu detalii pentru că formatele permit adaptări diferite, deci depinde ce aleg producătorii să facă exact. Eu tot ce am văzut și aflat este din online. Știu că e un format foarte puternic și testat în zeci de ani. Nu știm momentan când vor începe filmările”, a adăugat.

Cât despre ea, femeia spune că va juca în două filme: „Am primit doua propuneri și am acceptat. Voi juca în două filme, însă cred că în cursul anului viitor. Depinde când vor începe filmările. Dacă vin propuneri, voi încerca desigur și în altele, dar abia îmi ajunge timpul acum să respir. Deci depinde și cât de solicitant ar fi. E frumos dar greu să împletești toate pasiunile”.

„Avocatura de bază, actorie, și alte câteva proiecte. Nu m-am întors. Va fi ceva mereu în viața mea deschis înspre asta, dar în niciun caz nu aș face asta zilnic. Prefer palpabilul din contractele mele. Pentru că îl stăpânesc foarte bine”, a adăugat Ana Maria Pavel.