Stephan Pelger, dezvăluiri incredibile! Ce a pățit creatorul de modă: „Am pierdut controlul. Mă internez la dezintoxicare”

Creatorul de modă Stephan Pelger . Se pare că acesta suferă de insomnie cronică și are adesea și stări de depresie.

De curând, designerul a fost invitat în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, unde a vorbit prin ce trece. Vedeta a ajuns dependent de medicamente, de alcool, așa că va merge la dezintoxicare.

Stephan Pelger se confruntă cu insomnie cronică

De aproape cinci ani Stephan Pelger nu mai poate dormi nopțile, iar situația sa devine tot mai grea. Potrivit acestuia, totul a început în anul 2018, în momentul în care a fost răpit, jefuit și bătut de două femei la Cannes.

Incidentul l-a traumatizat, iar acum se confruntă cu depresie, insomnii, astfel că a ajuns să ia un tratament medicamentos.

„Nu poți să dormi, nu poți să te odihnești. Se tratează cu medicamente. Ele se iau în crescendo. Se începe din punctul acela din Franța, de atunci am început să iau pastile de somn de 5 ani. Pastilele sunt foarte toxice, iei una la început, apoi 2, 3, apoi 4 și începi să nu mai ai control asupra lor”, a dezvăluit Stephen Pelger la „Xtra Night Show”, potrivit .

Mai mult decât atât, de-a lungul anilor, designerul a suferit și depresie, afecțiune de care nu a scăpat.

„Eu am o depresie latentă. Nu e o depresie care apare în fiecare zi. Sunt un om fericit, sunt un om realizat, sunt un om care se bucură de viață, de prieteni, de ceea ce am realizat în atâția ani, dar am momente în care cad atât de rău … Am avut aproape o săptămână în care nu am putut să mă ridic din pat”, a mai spus creatorul de modă.

Stephan Pelger a fost internat la psihiatrie pe când avea 10 ani

„Sufăr de depresie de la 10 ani. Prima dată am fost într-un centru de psihiatrie la 10 ani, la noi în România. Apoi la 21 de ani La Viena, apoi la 34 de ani la Munchen și acum, aici, lângă București.

Depresia e o boală despre care noi nu vorbim. (…) Nimic nu și-a făcut efectul, medicina era foarte învechită. Remedierea ține toată viața, dar am pierdut controlul. Mă internez mâine la dezintoxicare”, a povestit Stephan Pelger la Antena Stars.