Șuncă de porc caramelizată la cuptor, un deliciu pentru o masă de sărbătoare

Șunca de porc caramelizată la cuptor este un deliciu pe care puteți să-l preparați de sărbători. Adi Hădean a dezvăluit o rețetă de milioane. Oaspeții vor fi încântați de mirosul și gustul inedit al acestui preparat.

Citiți și De ce este cel mai bine să mănânci cozonacul de Crăciun după o zi de la coacere. Porția corectă dacă nu vrei să te îngrași

„Momentul sincerității a sosit. Cine poate să spună că nu iubește șunca de porc? Mai ales atunci când e caramelizată și gătită bine la cuptor, așa cum este cea din rețeta Larisei. În perioada aceasta, ne întrecem cu toții în preparate care mai de care pentru masa de Crăciun. Bucurați-vă de o bucată zdravănă de carne de porc la cuptor, bine aromatizată și petreceți cu cei dragi inimii. Să mâncați bine și să nu risipiți mâncarea, dragii mei”, scrie Adi Hădean pe rețelele de socializare.

Ingrediente pentru șuncă de porc caramelizată:

2 kg șuncă proaspătă de porc

2 morcovi

1 ceapă

1 lingură piper boabe

1 lingură semințe de coriandru

2 batoane de scorțișoară

2 frunze de dafin

O mână de cuișoare

Ingrediente pentru sosul de caramel:

100 gr zahăr brun

50 ml vin roșu sec

25 ml oțet

125 gr miere

Cum se prepară șuncă de porc caramelizată la cuptor

„Am început cu pregătirea șuncii pentru fierbere. Da, trebuie să fiarbă ceva vreme. Astfel că am început să leg șunca foarte strâns (aici m-a ajutat soțul, că forța mea lasă de dorit), fix ca în imaginea de mai jos. Apoi, într-o oala sub presiune am pus șunca rulata, apă cât să o acopere, am curățat morcovii și i-am tăiat rondele, am tăiat ceapa în 4 bucăți și le-am pus în oală. Tot acum am adăugat piperul zdrobit (câteva lovituri de mojar), semințele de coriandru, batoanele de scorțișoară și foile de dafin. Am lăsat totul la fiert aproximativ o oră jumate. Pasul următor a fost să înlătur șoriciul, să crestez bucata de șuncă și să înfig cuișoare, din loc în loc”, se arată pe adihadean.ro.

Cum se prepară sosul caramelizat

„Am dat drumul la cuptor la 170 de grade și m-am apucat de sosul de zahăr brun. Iată cum am procedat: într-o oală mică, am pus toate ingredientele și le-am lăsat pe foc mediu, până zahărul s-a topit, iar sosul a făcut spumă. Toată operațiunea asta a durat maxim 5 minute. Se amestecă ocazional, dar nu trebuie scăpat din ochi, pentru că va ieși din oală. Fierberea îi crește volumul și nu își dorește nimeni să curețe așa ceva de pe plită sau aragaz. Următorul pas este să îmbrac șunca în acest sos mi-nu-nat și să o bag la cuptor. Peste 15 minute trebuie scoasă din cuptor și îmbrăcată cu jumătate din sosul de caramel. După cele 15 minute o scot din nou din cuptor, o îmbrac cu restul de sos și o mai bag la fript încă 35 de minute. Este gata când la suprafață face o crustă aurie și ușor crocantă. După ce am scos-o din cuptor, am lăsat-o la odihnit 15 minute, înainte să o tai. Are un gust divin și echilibrat, de scorțișoară și cuișoare. E subtil, nu vă temeți. Merge extrem de bine lângă un pahar de vin roșu bun”, scrie pe adihadean.ro.