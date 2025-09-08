Surpriză pentru Adela Popescu: „Mi-au țâșnit lacrimile și nu s-au mai oprit”. Ce s-a întâmplat

Adela Popescu a avut parte de o la casa din . Ea a povestit totul pe rețelele de socializare despre cine i-a apărut la poartă și a emoționat-o.

Ce s-a întâmplat

Adela Popescu, soțul ei, Radu Vâlcan și copiii, au găsit la poarta casei un câine care apăruse fără explicație. Animalul i-a amintit de „Tobi”, cățelul pe care l-a avut în copilărie.

„Dogman a apărut de nicăieri la poarta noastră, la câteva zile după ce am ajuns noi la Șușani. Din acel moment nu a mai plecat niciun minut. Extrem de docil cu copiii, vesel, ascultător. În fiecare zi venea la plimbare cu mine și Radu și îi urma pe copii oriunde plecau. Adrian îl trăgea de coadă, de mustăți, dar nicio clipă nu mi-a fost teamă că o să îi facă ceva”, a povestit Adela Popescu, pe Instagram.

„Mi-au țâșnit lacrimile”

„Într-o zi, îi spuneam lui Alexandru că mă uit la el și parcă îl văd pe Tobi, cățelul copilăriei mele. Și îi destăinuiam cât am regretat că, plecând la București, la școală, nu am fost lângă el când a suferit și a murit. Alexandru m-a privit în ochi și mi-a zis: «Du-te la Dogman și spune-i lui Tobi că îți pare rău. Spune-i tot ce mi-ai spus mie»”, a continuat ea.

„Măi, oameni buni, mi-au țâșnit lacrimile și nu s-au mai oprit până nu i-am spus lui Dogman tot ce mi-aș fi dorit să audă Tobi… Dacă vă mai spun și că m-am simțit ușurată, după o să spuneți că am luat-o razna. Posibil, nu zic nu”, a adăugat.