Ana Beatrice
17 oct. 2025, 09:35
Sursa Foto: Facebook - Survivor România

Survivor România se mută la Antena 1, după mai multe sezoane de succes difuzate anterior pe postul concurent Pro TV. Televiziunea anunță un nou început spectaculos pentru faimosul reality show internațional.

Primul sezon va ajunge pe micile ecrane în primăvara anului 2026, conform anunțului oficial al postului.

De ce Survivor România se mută la Antena 1

Postul de televiziune Antena 1 anunță lansarea unei noi ere pentru celebrul reality show Survivor România, începând din primăvara anului 2026. Reprezentanții televiziunii susțin că emisiunea va căpăta „o altă dimensiune”, printr-o producție exclusivă realizată la cele mai înalte standarde internaționale.

Cei care doresc să participe la competiție se pot înscrie deja online, completând formularul oficial disponibil pe platforma castinga1.ro.
Mihai Ioniță, CEO Antena, a declarat că prin achiziționarea formatului Survivor, postul își consolidează poziția de lider în reality show-uri. El a menționat că Antena 1 a demonstrat deja performanță în producții majore precum Asia Express, Power Couple și Insula Iubirii.

Cum se va schimba formatul Survivor România

Noul sezon al Survivor România va aduce o schimbare spectaculoasă, cu o producție modernă, filmată la standarde internaționale de top. Reality show-ul îi va provoca pe concurenți să trăiască pe o insulă izolată, unde vor învăța să se descurce complet singuri. Participanții vor fi nevoiți să își construiască adăpostul, să își procure hrana și să supraviețuiască folosind doar resursele naturale disponibile.

Fiecare concurent va lupta cu ambiție, rezistență și determinare pentru marele trofeu. Mihai Ioniță, CEO Antena, a declarat că Survivor inspiră, provoacă și unește prin povești autentice și momente încărcate de emoție reală. Oficialul a subliniat că Antena 1 își menține angajamentul de a oferi telespectatorilor divertisment autentic, captivant și de cea mai bună calitate, notează a1.ro.

Postul TV anunță un sezon impresionant, cu o abordare vizuală îmbunătățită, decoruri spectaculoase și provocări complexe pentru participanți.

