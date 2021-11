Terapia anti-COVID a lui Constantin Enceanu: „Eu am crescut cu aşa ceva”

Pandemia de coronavirus a schimbat planurile interpreților. Concertele au fost amânate sau anulate, iar câștigurile nu mai sunt ca pe vremuri.

Cum se tratează Constantin Enceanu

Mulți artiști au fost nevoiți să se reprofileze sau să se refugieze în alte domenii. Constantin Enceanu și-a găsit o nouă ocupație. Aceasta pasiune îi aduce multă satisfacție și îi colorează zilele triste.

Artistul produce țuică în cantități enorme. Cu toate că spune că nu consumă alcool în cantități mari, Constantin Enceanu se laudă că a făcut 150 de litri de băutură.

Înainte de pandemie, artistul nu avea timp liber și doar o cumpără, însă, coronavirusul i-a oferit posibilitatea să se apuce de procesul producerii țuicii.

“Am făcut circa 150 de litri de ţuică. Este al doilea an când o prepar eu. Nu o vând, am oameni la muncă şi mai împart din ea. Nu scot la vânzare în localul meu ţuica de casă. Mai am şi din anul 2009, când am făcut pentru nunta fetei mele, Cătălina. Nu m-a lăsat să servesc la masă şi din 110 litri mai am 40 de litri. Dacă ar fi după mine, ea ar sta în beci… Într-un an, nu cred că beau mai mult de doi litri de ţuică de prune, în total. Anul acesta am făcut-o eu, şi nu doamna care se ocupa de obicei, întrucât a păţit un accident la mână, iar eu am avut mai mult timp de treburile casnice, de când a venit pandemia”, a precizat artistul pentru click.ro.

Constantin Enceanu și-a descoperit o pasiune

Constantin Enceanu spune că multă lume a fost surprinsă de această pasiune. Prietenii nu puteau să-și imagineze că artistul se descurcă cu treburile casnice.

„Eu am crescut cu aşa ceva. Dădeam târcoale cazanului când se făcea acasă. E ceva normal să faci un cazan de ţuică la ţară. Poate unor colegi nu le face plăcere sau nici nu ştiu să sape în grădină, dar eu nu am treabă”, a mai adăugat artistul.

Constantin Enceanu a suferit enorm din cauza pandemiei. Multe evenimente au fost anulate, iar activitatea restaurantul a fost redusă.

”E greu. Încercăm să ţinem de angajaţi, vine iarna şi ne gândim şi la ei. S-au anulat jumătate din evenimente, pe 23 octombrie am avut ultimul eveniment. Nici spectacole nu mai sunt… Suntem aşa, într-o pauză totală. Noroc cu filmările acestea de la tv, pentru sărbători. Problemele nu sunt doar la noi, sunt la nivel de ţară”, a conchis Constantin Enceanu.