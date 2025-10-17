Theo Rose: „Am trecut și prin niște decepții, dar cred că este tot spre binele meu”. Ce spune despre relațiile care s-au încheiat

Theo Rose a vorbit despre relațiile din ei care s-au terminat. Aceasta mărturisește că a suferit, însă totul a fost spre binele ei.

Decepții

Rose a mărturisit că a trecut prin „niște decepții”, însă consideră că totul s-a întâmplat în favoarea ei. În cele din urmă, a ajuns într-un punct în care se simte fericită.

„Asta se întâmplă inevitabil… Ne transformăm, evoluăm și sunt relații care se încheie, sunt relații care se schimbă, și am fost deschisă la chestia asta, deși unele cu greu le-am primit, adică am trecut și prin niște decepții, dar cred că este tot spre binele meu, pentru că nu avem cum să rămânem neschimbați”, a spus aceasta, pentru Viva.

Schimbări în viață

Schimbările sunt inevitabile, consideră Theo Tose. Acestea sunt necesare pentru a evolua.

„Am devenit părinți, viața noastră este pe fugă permanent, avem de făcut foarte multe lucruri, toată lumea pare că vrea ceva de la noi, deși n-o fi chiar așa, dar de multe ori noi asta simțim că se petrece. Timp tu cu tine nu ai să-ți aduni gândurile și să iei cea mai bună decizie în orice situație ar putea apărea. Dar nu, n-am prea avut timp să-mi adun gândurile în ultima vreme”, a spus ea.

O perioadă încărcată

În momentul de față, vedeta s-a concentrat foarte mult pe munca ei de la „Vocea României”.

„Poate o să existe timp în viitor, dar acum abia s-a terminat această perioadă haotică în care am avut și cântări, Vocea României, multe repetiții…”, a spus artista.

„Adevărul e că mi-am făcut-o și cu mâna mea, pentru că mi-am dorit să prioritizez Vocea României vara asta, mi-am dorit să mă ocup, e un job serios pentru mine pentru că mă pasionează să aleg melodii, să lucrez, să fac alte variante ale pieselor, mi-am dorit să-mi pun în practică creativitatea și am reușit asta”, a mai spus Theo.

„ A fost nevoie să fac însă niște compromisuri, am renunțat la timpul meu liber. Nu îmi pare rău, doar că, sincer, chiar am nevoie de timp să-mi adun gândurile, că nu mai știu ce se întâmplă cu mine”, a adăugat.