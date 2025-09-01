Theo Rose, enervată la culme de unul dintre fani. Ce mesaj a primit artista, încât să o facă să răbufnească

Theo Rose, una dintre cele mai apreciate a răbufnit! Vedeta a fost enervată la culme de mesajul unuia dintre urmăritori și nu s-a mai putut abține.

Ca de fiecare dată, Theo a împărtășit cu cei care o urmăresc și o iubesc ce i s-a întâmplat. Aceasta, deoarece avea puțin timp liber, a dorit să păstreze legătura cu fanii ei și i-a rugat pe aceștia să îi scrie întrebări pe rețelele de socializare, iar ea a promis că va răspunde curiozităților lor. Totuși, una din întrebări „a scos-o din pepeni”.

Ce întrebarea a enervat-o pe Theo Rose și cum a reacționat

În cadrul sesiuni de întrebări, Theo Rose a fost întrebată câți oameni îi cer fotografii cu picioarele. Se pare că urmăritorul acesta nu ar fi fost pentru prima dată când îi adresează o astfel de întrebare, iar a răspuns răspicat.

„Băiatul ăsta numai despre picioare mă întreabă, despre foot fetish. Mi-a zis și niște cuvinte de nu le știu eu. Sigur sunt din alea de… Ce d***u, mori dacă nu vezi degetele cuiva de la picioare? Lasă-mă d***u în pace! O fi și asta o chestie, dar mă întrebi pe mine?”, a spus Theo Rose, conform

Cât de greu îi este artistei să ducă o viață atât de dinamică

Cântăreața a explicat, în urmă cu ceva timp, cum reușește să facă față cu toate activitățile pe care le are. Pe lângă concerte, campanii, emisiunea „Vocea României”, Theo este și mamă, iar acest lucru necesită timp și energie. Vedeta a povestit că primește ajutor și nu poate să „se plângă”, deoarece a fost alegerea ei să „își complice viața” cu atâtea proiecte.

„Nu pot să mă plâng. Am atâta ajutor că nu pot să spun care a fost cea mai grea perioadă. A fost bine, a fost ușor vreau să cred. A fost greu pentru mine pentru că mi-am făcut singură viața grea, acceptând toate aceste lucruri extra vieții de familie. Dar, este cariera mea și iubesc la fel de mult ce fac. Îmi place foarte mult să urc pe scenă să cânt, îmi place foarte mult și la Vocea României”, a spus Theo, potrivit