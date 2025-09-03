Actrița Tily Niculae a dezvăluit că a fost de trei ori la un pas de moarte și că a pierdut trei sarcini. Despre toate ale vieții, inclusiv , a spus că au fost „transformatoare” pentru ea.

Ce a dezvăluit Tily Niculae despre pericolul de moarte în care s-a aflat

„Era să mor de trei ori. Prima dată eram mică. (…) Era o baltă, fratele meu mi-a zis să nu intru, doar că am alunecat. Ei erau în larg. La un moment dat, un prieten care venea spre margine a văzut bulbuci și m-a tras de păr. A doua oară eram cu mama și cu tata pe munte, am alunecat și am căzut. (…) Am ajuns pe serpentine și s-a oprit mașina la atâta distanță (foarte mică – n.red.) de fața mea.

Și a treia oară eram cu primul meu prieten. Plecam acasă. Prima mașină a oprit, a doua mașină a oprit, a treia mașină m-a luat în plin. Faptul că m-am ridicat de acolo… De-aia zic că am o relație specială cu… (divinitatea – n.red.)”, a povestit Tily Niculae, în podcastul „Acasă la Măruță”, potrivit

Ce a spus Tily Niculae despre sarcinile pierdute

Actrița a mai dezvăluit, cu lacrimi în ochi, că : „Sunt copiii mei nenăscuți”.

„A doua sarcină era gemelară, a fost mai grav. La un moment dat am ajuns la preot. Atunci am făcut pace cu moartea. Copiii nu sunt ai noștri. Noi le dăm viață, îi creștem, îi formăm, îi educăm, dar nu sunt ai noștri. Am sunat doctorul și i-am spus: ”Cred că am pierdut sarcina”. (…)

Mi-a dat o pastilă să se întâmple natural. O parte s-a întâmplat acasă și o parte la spital înapoi. Asistentele îmi ștergeau lacrimile și îmi spuneau: ”Lasă că mai faci tu copii”. Niciodată în viața voastră să nu le mai spuneți femeilor așa. Pentru o femeie, copiii nenăscuți sau care s-au dus sunt și vor rămâne copiii ei”, a mai povestit Tily Niculae.