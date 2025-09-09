Tily Niculae, după divorț: „E un nou început pentru noi”. În ce proiect s-a implicat

Tily Niculae a mai făcut o în viața sa, după ce a anunțat divorțul. Aceasta s-a focusat pe , iar acum s-a implicat într-un nou proiect.

„E un nou început pentru noi”

În urmă cu trei ani, Tily Niculae s-a înscris la o facultate din Pitești cu gândul de a deveni profesoară. Acum, visul ei s-a îndeplinit. Aceasta predă limba engleză, iar copiii ei, Radu și Sofia, îi sunt elevi.

„Ca profesor de limba engleză aflat la început de drum, simți cum fiecare zâmbet și fiecare ochi curios îți dau curaj, deși în piept bate un amestec de emoție și entuziasm”, a transmis actrița.

Tily Niculae a împărtășit momentele emoționante pe rețelele de socializare.

„Radu, cu energia lui de grupa mare, aduce o doză de inocență și curaj copilăresc, iar Sofia, elevă de clasa a VIII-a, reușește să transforme ziua într-o sărbătoare cu lasagna ei pregătită cu grijă – un gest cald care parcă spune: «suntem împreună în povestea asta. E un nou început pentru noi. Dar mai ales, e promisiunea că orele de engleză nu vor fi doar lecții, ci și întâlniri cu zâmbete, glume și descoperiri»”, a scris ea.

Totodată, aceasta și-a anunțat implicarea și într-un proiect online dedicat femeilor. Aici își propune să împărtășească lecțiile învățate și schimbările prin care a trecut.