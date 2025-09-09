B1 Inregistrari!
Tily Niculae, după divorț: „E un nou început pentru noi". În ce proiect s-a implicat

Tily Niculae, după divorț: „E un nou început pentru noi”. În ce proiect s-a implicat

Selen Osmanoglu
09 sept. 2025, 12:49
Tily Niculae, după divorț: „E un nou început pentru noi”. În ce proiect s-a implicat
Tily Niculae. Sursa foto: Captură video - Acasa La Maruta / YouTube

Tily Niculae a mai făcut o schimbare în viața sa, după ce a anunțat divorțul. Aceasta s-a focusat pe carieră, iar acum s-a implicat într-un nou proiect.

Cuprins

  • Despre ce este vorba
  • „E un nou început pentru noi”

Despre ce este vorba

În urmă cu trei ani, Tily Niculae s-a înscris la o facultate din Pitești cu gândul de a deveni profesoară. Acum, visul ei s-a îndeplinit. Aceasta predă limba engleză, iar copiii ei, Radu și Sofia, îi sunt elevi.

„Ca profesor de limba engleză aflat la început de drum, simți cum fiecare zâmbet și fiecare ochi curios îți dau curaj, deși în piept bate un amestec de emoție și entuziasm”, a transmis actrița.

„E un nou început pentru noi”

Tily Niculae a împărtășit momentele emoționante pe rețelele de socializare.

„Radu, cu energia lui de grupa mare, aduce o doză de inocență și curaj copilăresc, iar Sofia, elevă de clasa a VIII-a, reușește să transforme ziua într-o sărbătoare cu lasagna ei pregătită cu grijă – un gest cald care parcă spune: «suntem împreună în povestea asta. E un nou început pentru noi. Dar mai ales, e promisiunea că orele de engleză nu vor fi doar lecții, ci și întâlniri cu zâmbete, glume și descoperiri»”, a scris ea.

Totodată, aceasta și-a anunțat implicarea și într-un proiect online dedicat femeilor. Aici își propune să împărtășească lecțiile învățate și schimbările prin care a trecut.

