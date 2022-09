Timothée Chalamet: primul bărbat pe coperta ediției britanice Vogue, în istoria de 106 ani a revistei

Timothée Chalamet intră în istorie ca fiind primul bărbat care a apărut pe coperta ediției britanice tipărite a revistei Vogue.

2022 a celebrei reviste este înfrumuseșată de actorul american Timothée Chalamet. Vedeta apare cu un colier de perle, fotografia fiind realizată de Steven Meisel.

„Pentru prima dată în istoria de 106 ani a British Vogue, un bărbat ‘zboară’ solo pe copertă. La 26 de ani, @RealChalamet este deja o vedetă de cinema desăvârșită și cool, iar în numărul din octombrie 2022, @GilesHattersley pleacă în căutarea adevăratului băiat-minune”, este mesajul publicat de Vogue pe Twitter.

For the first time in British Vogue’s 106-year history, a man is flying solo on the cover. At 26, is already a consummate, cool-as-they-come movie star, and in the October 2022 issue, goes in search of the real boy wonder.

— British Vogue (@BritishVogue)