Tragedie în familia lui Marcel Pavel: „Am crezut ca nu mi se poate întâmpla”

Marcel Pavel trece prin clipe teribile. Acum trei luni, interpretul a pierdut-o pe mama. Femeia a decedat.

Ce s-a întâmplat în familia interpretului

Marcel Pavel nu mai poate să facă fața emoțiilor. Artistul este îndurerat de moartea mamei. Cei doi se înțelegeau de minune. Se pare că interpretul nu poate să treacă peste aceasta tragedie. Vezi mai multe foto în galeria de AICI.

,,Mi-e foarte greu fără mama, s-a rupt ceva din mine. Îmi este foarte greu sa vorbesc despre acest lucru. Între mine și mama mea a fost o legătură puternică. Cred că eram preferatul ei, deși ne iubea pe toți la fel. Pentru mama cuvintele sunt prea puține. Îmi doresc din tot sufletul ca toți oamenii să simtă această pierdere cât mai târziu. Este inevitabil pentru că așa este viața, dar eu am crezut ca nu mi se poate întâmpla, nu am vrut sa accept, nici acum nu pot”, a spus Marcel Pavel, în cadrul unui interviu, citat de cancan.

Ce nu mai poate să facă Marcel Pavel

Artistul recunoaște că nu mai poate să intre în casa părintească. Acest loc îi provoacă multă durere și lacrimi. Vedeta s-a întors, recent, la Câmpulung Muscel, localitatea în care a crescut, ca să-și revadă familia. Revederea a fost una emoționantă.

,,Am fost la Câmpulung Muscel să o revăd pe sora mea. După ce a murit mama eu nu am mai fost acolo, nu pot intra în casă, acolo unde ea a stat. Mi-am revăzut sora, ii iubesc enorm pe frații mei. De câte ori ajung în Câmpulung am tendința de a mă duce acasă să o văd pe mama, așa a fost instinctul și m-am oprit odată, am început sa plâng și m-am oprit. Mi-e foarte greu să accept”, a remarcat Marcel Pavel.